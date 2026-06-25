El drama de un futbolista argentino en Venezuela: busca a su esposa y a sus dos hijos

La devastación que dejaron en Venezuela los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 tiene entre sus historias más conmovedoras la de un futbolista argentino que, en medio del desastre, inició una búsqueda desesperada por su familia. Se trata de Lucas Trejo, defensor de 38 años que actualmente juega en el Club Sport Marítimo de La Guaira y que, desde que ocurrieron los sismos, no tiene noticias de su esposa ni de sus dos hijos.

La tragedia que golpea al país también impactó de lleno en la vida del jugador. Según denunció a través de sus redes sociales, su familia se encontraba en Playa Grande, una de las zonas más afectadas por el desastre. Allí, el edificio en el que vivían se derrumbó y, desde entonces, el futbolista no pudo establecer ningún tipo de contacto con ellos. El cuadro es crítico: no hay certezas sobre su paradero y la angustia se multiplicó con el paso de las horas.

El caso expone, en términos humanos, una de las escenas más dramáticas que dejó el doble terremoto. Mientras el país intenta dimensionar el impacto del desastre, Trejo convirtió sus redes en un canal de auxilio y visibilización, con la esperanza de que cualquier dato permita reconstruir el destino de su familia.

El pedido desesperado de Lucas Trejo en redes sociales

En medio de la incertidumbre y la angustia, Lucas Trejo decidió hacer pública su situación con un mensaje directo, cargado de desesperación, y acompañado por una fotografía junto a sus seres queridos. El objetivo fue claro: pedir ayuda para encontrar a su esposa y a sus hijos, y difundir sus identidades para que cualquier persona que pudiera haberlos visto o tuviera información se comunicara.

La mujer fue identificada como Yanina Maranella, mientras que los niños son Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella. Con esos datos, el futbolista intentó ampliar el alcance de su pedido en medio del colapso generado por el terremoto y la incertidumbre sobre lo ocurrido en Playa Grande.

El mensaje que publicó en su cuenta de Instagram reflejó con crudeza la dimensión de su angustia. "Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor", escribió el defensor, en un posteo que rápidamente expuso el drama personal que atraviesa.

La publicación no sólo dio cuenta de la falta de información sobre sus seres queridos, sino también del nivel de desesperación con el que Trejo atraviesa estas horas. El colapso del edificio en el que vivían su esposa y sus hijos dejó al jugador sin respuestas inmediatas y con un único recurso a mano: pedir ayuda públicamente para intentar encontrarlos.

Playa Grande, el punto de la tragedia

Dentro del cuadro general de destrucción provocado por los sismos, Playa Grande aparece como el epicentro del drama personal del futbolista argentino. Fue allí donde se encontraba su familia al momento del terremoto y también donde se produjo el derrumbe del edificio en el que residían. La información difundida por Trejo ubica en esa zona el último punto conocido sobre el paradero de Yanina Maranella, Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella.

La falta de contacto desde el momento de los sismos y el colapso de la estructura donde vivían configuran el núcleo de la desesperación del jugador. No se trata solamente de una comunicación interrumpida por el caos de la emergencia, sino de una situación agravada por el derrumbe del edificio, en una de las áreas señaladas como más afectadas por el desastre.

Quién es Lucas Trejo, el futbolista argentino que hoy vive una pesadilla

Detrás del dramático pedido de ayuda hay una extensa trayectoria profesional. Lucas Trejo es un futbolista argentino nacido el 29 de diciembre de 1987 en Córdoba. Se desempeña como defensor y en la actualidad integra el plantel del Club Sport Marítimo de La Guaira, en Venezuela.

Sus primeros pasos en el fútbol profesional los dio en España, donde formó parte del plantel de L'Escala FC. Más tarde, en 2007, dio el salto al fútbol griego tras ser contratado por Atromitos FC, club con el que llegó a disputar partidos en la máxima categoría de ese país. Posteriormente, también jugó en Ethnikos Asteras FC.

A lo largo de su carrera, Trejo construyó un recorrido internacional que lo llevó por distintos clubes de América y Europa, aunque uno de los capítulos más importantes de su trayectoria se desarrolló precisamente en Venezuela, país en el que hoy atraviesa una situación personal extrema.

Su historia en el fútbol venezolano y el paso por Monagas

Dentro de su carrera, uno de los ciclos más destacados fue el que protagonizó en Monagas Sport Club, donde logró convertirse en una pieza importante del equipo. Trejo llegó al conjunto de Maturín en 2016, como refuerzo para el Torneo Clausura, y rápidamente consiguió hacerse un lugar en el plantel.

Durante esa etapa, marcó goles ante Mineros de Guayana, Deportivo Anzoátegui y Carabobo, y fue parte del grupo de futbolistas que alcanzó uno de los hitos más importantes del club: la consagración en el Torneo Apertura 2017, tras vencer a Caracas FC.

Ese ciclo en Monagas no se agotó en el título local. El defensor también integró el equipo que disputó la Copa Libertadores 2018, una participación que quedó inscripta como uno de los capítulos históricos de la institución. En ese certamen, Trejo participó del encuentro frente a Cerro Porteño de Paraguay, correspondiente a la primera fase del torneo continental.

Del recorrido internacional al pedido de auxilio por su familia

La historia deportiva de Lucas Trejo, marcada por experiencias en distintos países y por una carrera extensa en el fútbol profesional, quedó súbitamente atravesada por una tragedia personal de enorme dimensión. El defensor que pasó por España, Grecia y Venezuela, y que construyó una parte importante de su recorrido en el fútbol venezolano, hoy no está en el centro de la escena por un partido ni por un resultado, sino por una búsqueda desesperada.

El doble terremoto que sacudió a Venezuela lo colocó en una situación límite: sin noticias de su esposa y de sus dos hijos, con el dato devastador de que el edificio en el que vivían colapsó y con la necesidad de transformar su dolor en un pedido público de ayuda. En esa escena, la figura del futbolista queda desplazada por la del padre y esposo que intenta aferrarse a cualquier dato que le permita saber qué pasó con su familia.