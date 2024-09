El FBI investiga un intento de asesinato contra Trump en Florida

El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano, Donald Trump, dijo que está "a salvo y bien" tras un tiroteo reportado en las "inmediaciones" de un campo de golf donde practicaba ese deporte, dos meses después de que fuera víctima de un ataque a balazos. EL FBI dijo que el tiroteo parece ser "un intento de asesinato".

"Hubo disparos cerca de mí, pero antes de que los rumores comiencen a salirse de control, quiero que escuches esto primero: ¡ESTOY A SALVO Y BIEN!", apuntó en un comunicado de prensa. El candidato republicano a la presidencia estadounidense, quien el 13 de julio sufrió un intento de asesinato, añadió: "Nada me detendrá. ¡NUNCA ME RENDIRÉ!".

Poco antes, su portavoz había afirmado: "El (ex) presidente Trump está a salvo tras tiroteo en sus inmediaciones. No hay más detalles en este momento", escribió el vocero de su campaña, Steven Cheung, en una nota. Un agente del Servicio Secreto le disparó a una persona presuntamente armada cuando Trump jugaba golf, informó AP.

El FBI confirmó el hecho. "El FBI ha respondido a West Palm Beach, Florida, y está investigando lo que parece ser un intento de asesinato del expresidente Trump", apuntó en un comunicado.

El 13 de julio, Trump resultó herido en una oreja por un tirador durante un acto en Pensilvania, en el noreste del país. Las imágenes del exmandatario con la sangre corriendo por su rostro y el puño en alto dieron la vuelta al mundo. El incidente provocó la renuncia de la jefa del Servicio Secreto y el retiro de la licencia oficial a al menos cinco agentes de esta unidad responsable de la protección de los más altos funcionarios del país.

Cómo fue el tiroteo en el que se vio involucrado Donald Trump

El expresidente estaba jugando al golf en el Trump International Golf Club de West Palm Beach. El campo fue cerrado de inmediato, según una fuente cercana.

La policía confirmó que una persona fue detenida en las inmediaciones donde el expresidente estadounidense estaba jugando golf y que se encontró un rifle AK47 con una mirilla con el que presumiblemente quería atacar al candidato republicano. El hombre estaba a unos 365-450 metros del expresidente

Según informó en una rueda de prensa el sheriff Rick Bradshaw, la persona fue detenida gracias al aviso de un testigo. Llevaba también dos mochilas y una cámara deportiva GoPro.

El presidente Joe Biden y su vice y candidata demócrata, Kamala Harris, se mostraron "aliviados" tras saber que Trump se encuentra "sano y salvo", informó la Casa Blanca. El presidente y la vicepresidenta han sido informados sobre el incidente de seguridad en el Trump International Golf Course, donde el expresidente Trump estaba jugando al golf. Se sienten aliviados al saber que está a salvo", señaló un comunicado oficial.

La vicepresidenta añadió: "He sido informada sobre los reportes de disparos cerca del expresidente Trump y su propiedad en Florida, y me alegro de que esté a salvo. La violencia no tiene cabida en Estados Unidos".

El Servicio Secreto dijo en X que está trabajando con la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach para investigar un incidente de protección que involucra a Trump. El Servicio Secreto precisó que el incidente ocurrió poco antes de las 2 p. m.

Teri Barbera, portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach, confirmó al diario New York Times que se produjo un tiroteo "en las cercanías el campo" de golf y que una "persona de interés" fue detenida, dijo.

De acuerdo con NBC, Trump fue inmediatamente trasladado a un lugar seguro cuando se escucharon los disparos.

Trump había regresado a Florida este fin de semana tras una gira por el oeste de Estados Unidos que incluyó un mitin en Las Vegas y un evento de recaudación de fondos en Utah.

Trump suele jugar golf en las mañanas antes de almorzar en el Trump International Golf Club West Palm Beach, uno de los tres clubes que él posee en Florida.

Las medidas de seguridad se habían reforzado en torno a Trump desde el atentado en julio. Ahora cuando Trump está en la Trump Tower de Nueva York, hay una fila de camiones que forman una muralla alrededor del edificio. Y en los eventos de campaña al aire libre, ahora habla desde detrás de vidrio antibalas.

Max Egusquiza, un testigo, describió la respuesta policial afuera del campo de golf en West Palm Beach. "Por lo que vi, cinco camionetas SUV sin placa bloquearon un Mercedes gris frente al campo de golf. Llegaron como unos 20 vehículos policiales desde las calles aledañas", añadió.