El gobierno de Trump se pronunció sobre la bandera de Malvinas que mostraron los jugadores

La repercusión internacional generada por la exhibición de la bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" tras el histórico triunfo de la selección argentina frente a Inglaterra en Atlanta llegó hasta la Casa Blanca. El gobierno de Donald Trump fijó postura sobre el episodio a través de Andrew Giuliani, director ejecutivo del task force de la Casa Blanca para el Mundial, quien sostuvo que los futbolistas argentinos tenían derecho a realizar esa manifestación.

"En Estados Unidos tienen la libertad de hacerlo", afirmó Giuliani durante una conferencia de prensa realizada en Nueva York, al ser consultado sobre la actitud de los jugadores albicelestes y sobre si habían actuado incorrectamente al utilizar un estadio del Mundial para realizar una reivindicación vinculada con la soberanía sobre las islas Malvinas, consideradas por el periodista que formuló la pregunta como "territorio de un gran aliado" de Estados Unidos: el Reino Unido.

La consulta fue realizada por el periodista británico Rob Harris, corresponsal de deportes del canal Sky News. Harris preguntó si los jugadores argentinos que habían "politizado un partido del Mundial" debían recibir una sanción que les impidiera disputar la final.

La Primera Enmienda como argumento central de la postura estadounidense

En su respuesta, Giuliani destacó la importancia de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, norma que garantiza libertades civiles fundamentales y prohíbe que el gobierno federal y los gobiernos estatales interfieran en ese ámbito.

"Aquí, en Estados Unidos, creemos en los derechos que otorga nuestra Primera Enmienda", expresó el funcionario, antes de referirse al encuentro decisivo que Argentina disputará contra España este domingo.

Giuliani vinculó la discusión sobre la expresión política con el contexto deportivo del Mundial y resaltó el recorrido de la selección argentina en el torneo. "Piense en la Argentina y en la remontada tan impresionante que logró frente al equipo inglés, que era realmente bueno", señaló.

Además, recordó la expectativa que existía alrededor del seleccionado británico: "Mucha gente pensaba que este sería el año, por fin, después de 60, en que Inglaterra llegaría a una final. Tendrá que esperar hasta 2030 o más tarde".

Sky's @RobHarris asks the White House World Cup chief Andrew Giuliani if Argentina's players were wrong to use celebrations in a stadium to claim the sovereignty of the Falkland Islands



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En ese marco, destacó la figura de Lionel Messi, a quien definió como "uno de los mejores de todos los tiempos", y volvió sobre la posibilidad de que los jugadores realizaran expresiones vinculadas con Malvinas: "En cuanto a la posibilidad, a la oportunidad de hacer esas expresiones, en Estados Unidos tienen la libertad de hacerlo".

La advertencia previa del gobierno argentino y la reglamentación de FIFA

El episodio había generado debate antes de la semifinal del Mundial de Atlanta. En ese momento, la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, había señalado que los hinchas que intentaran ingresar al estadio con banderas o remeras que incluyeran inscripciones relacionadas con Malvinas no podrían hacerlo.

La funcionaria había fundamentado esa medida en la reglamentación de la FIFA, que prohíbe el ingreso de elementos que contengan mensajes considerados provocativos, ya sean de contenido político o racial.

La situación puso en contraste las restricciones establecidas por la organización del torneo con la postura expresada posteriormente por Giuliani, quien centró su respuesta en las garantías de libertad de expresión vigentes en Estados Unidos.

Giuliani comparó a Messi con Michael Jordan antes de la final

Durante la misma conferencia de prensa, Andrew Giuliani volvió a mencionar a Lionel Messi, aunque esta vez desde una perspectiva estrictamente deportiva. El funcionario comparó al capitán argentino con Michael Jordan, considerado uno de los mejores basquetbolistas de todos los tiempos.

"Nos espera un enfrentamiento histórico entre España, campeón en 2010, y, bueno, Messi, el mejor de todos los tiempos", afirmó Giuliani al analizar la final del Mundial.

Luego describió una acción puntual del partido frente a Inglaterra: "La forma en que pidió la pelota tras los primeros 80 minutos, cómo atrajo a la defensa en el primer gol... Fue increíble. ¿Vieron cómo lo pedía? Decía: 'Pasame la pelota, ahora'. Me recordó a Michael Jordan en sus tiempos".

El funcionario también destacó la jugada que terminó definiendo el encuentro, al referirse a la asistencia de Messi para Lautaro Martínez: "Y luego, ese centro precioso, poniéndoselo justo en la cabeza... increíble". Esa acción permitió que Lautaro concretara de cabeza el 2 a 1 definitivo.

La antesala de una final con presencia presidencial

El pronunciamiento de Andrew Giuliani llegó apenas 48 horas antes de la final del Mundial, que se disputará en el estadio MetLife de Nueva Jersey. La Casa Blanca confirmó que Donald Trump asistirá al partido decisivo.

Con la definición frente a España en el horizonte, la polémica por la bandera sobre Malvinas quedó incorporada al escenario previo de una final marcada tanto por la trascendencia deportiva como por las repercusiones políticas que rodearon a la selección argentina durante su camino en el torneo.