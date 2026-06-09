El lado más bromista de León XIV en España: Para la IA el Papa sigue siendo Francisco

El Papa León XIV volvió a mostrar una faceta cercana y distendida durante un encuentro celebrado en la Nunciatura española con todos los obispos locales. Lo que comenzó como una simple anécdota vinculada a la inteligencia artificial terminó convirtiéndose en una reflexión sobre la misión pastoral de la Iglesia y el papel de quienes tienen la responsabilidad de acompañar a las personas.

La escena fue relatada por Yago de la Cierva, responsable de la organización del viaje a España, quien compartió detalles del almuerzo que el Pontífice mantuvo con los obispos. Según explicó, el episodio ocurrió instantes antes de la bendición de la mesa, cuando León XIV decidió romper el protocolo con un comentario inesperado que rápidamente generó carcajadas entre los asistentes.

Una consulta a la IA que terminó en broma

De acuerdo con el relato de De la Cierva, el Papa contó que antes de emprender el viaje había recurrido a la inteligencia artificial para formular una consulta relacionada con el encuentro que iba a mantener con los obispos españoles.

Según narró, León XIV explicó que preguntó a la inteligencia artificial qué debería decir el Papa a los obispos españoles. La respuesta obtenida fue inesperada.

"Ha dicho que antes de salir del viaje había contactado a la inteligencia artificial para decir: que debería decir el Papa a los obispos españoles, y la inteligencia artificial le ha dicho el Papa Francisco diría... entonces le ha parado y le ha dicho: creo que hay otro Papa, y entonces la inteligencia artificial dice: ah, es cierto, ahora es el Papa León", relató De la Cierva al recordar el momento.

La ocurrencia provocó la reacción inmediata de los presentes y permitió que el encuentro comenzara en un clima relajado y cordial.

Un cambio de pontificado que aún genera confusiones

La anécdota encuentra su contexto en el hecho de que León XIV fue elegido sucesor de Pedro el 8 de mayo, un cambio relativamente reciente que, según el comentario realizado durante el almuerzo, todavía parecía generar algunas confusiones incluso en herramientas tecnológicas basadas en inteligencia artificial.

El episodio mencionado por el Pontífice encuentra además un antecedente relatado por el periodista del National Catholic Register, Jonah McKeown, quien aseguró haber experimentado una situación similar.

Según se informó, McKeown consultó a ChatGPT acerca del Papa León XIV y obtuvo una respuesta que evidenciaba un error respecto de la existencia del nuevo pontífice. La respuesta citada indicaba: "Parece que podría haber un poco de confusión con el nombre, ya que nunca ha habido un Papa León XIV. Sin embargo, ha habido varios papas llamados León a lo largo de la historia".

La consulta fue realizada el 31 de octubre, cinco meses después de la elección de León XIV, lo que reforzó el carácter anecdótico de la historia compartida durante el almuerzo.

Más allá de la broma: un mensaje para los obispos

Tras provocar las risas de los presentes, León XIV utilizó la situación para transmitir una reflexión más profunda a los obispos españoles. Según explicó Yago de la Cierva, el Papa recurrió a un lenguaje vinculado a la tecnología para desarrollar una idea relacionada con la tarea pastoral.

"Entonces les ha dicho a los obispos que nosotros tenemos otro algoritmo y ese otro algoritmo nos lleva a querer a la gente, a acompañar a las personas, a hacernos servidores de la palabra", relató.

La frase fue presentada como el mensaje central del encuentro, utilizando una comparación con el universo tecnológico para expresar una visión vinculada al acompañamiento de las personas y al servicio.

Un Papa abierto al uso de la tecnología

La referencia a la inteligencia artificial no apareció como una crítica a la tecnología. Según la información difundida, León XIV no es considerado un tecnófobo y, por el contrario, promueve un uso adecuado de estas herramientas.

Esa postura quedó reflejada en la encíclica Magnificas Humanitas, publicada el 25 de mayo, donde aborda la cuestión de la persona humana en la era de la inteligencia artificial. En ese contexto, la anécdota compartida durante el almuerzo permitió combinar humor, actualidad tecnológica y una reflexión pastoral, en un encuentro que reunió a todos los obispos españoles.

La anécdota dejó al descubierto una faceta espontánea y cercana de León XIV. Lo que comenzó como una broma sobre los errores de la inteligencia artificial terminó convirtiéndose en una reflexión dirigida a los obispos españoles, en la que el Pontífice utilizó el lenguaje de la tecnología para transmitir un mensaje centrado en el acompañamiento humano y el servicio.