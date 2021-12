El papa Francisco criticó el "mundo virtual lleno de apariencias" de las redes sociales

El papa Francisco criticó el "mundo virtual lleno de apariencias, de fotos trucadas para parecer siempre hermosos y en forma" de las redes sociales, al participar de un encuentro con jóvenes griegos en Atenas, en la última actividad de su gira de cinco días por el Mediterráneo.



"Hoy corremos el peligro de olvidarnos de lo que somos, obsesionados por miles de apariencias, por mensajes machacones que hacen depender la vida de la ropa que usamos, del automóvil que conducimos, del modo en que nos miran los demás", planteó el pontífice al reunirse con jóvenes griegos en una escuela católica de Atenas.



"No vales por la marca de la ropa o por el calzado que llevas, sino porque eres único, eres única", les dijo Jorge Bergoglio durante la reunión en la escuela San Dionisio, de las monjas ursulinas del país helénico.

"Pienso en otra imagen antigua, la de las sirenas. Como Ulises en su itinerario de regreso a casa, también ustedes en la vida, que es un viaje audaz hacia la Casa del Padre, encontrarán sirenas. En el mito atraían a los navegantes con su canto para hacerlos estrellar contra los arrecifes", sostuvo el pontífice argentino, de 84 años.



"En la realidad, las sirenas de hoy quieren hipnotizarlos con mensajes seductores e insistentes, que apuntan a beneficios fáciles, a las falsas necesidades del consumismo, al culto del bienestar físico, a la diversión a toda costa", les advirtió.

En su discurso, tras citar al clásico de la literatura griega, el Papa animó a los jóvenes a tener una relación distinta con las redes sociales.



"¿Quieres hacer algo nuevo en la vida? ¿Quieres rejuvenecer? No te contentes con publicar algún post o algún tuit", planteó en ese marco.



"No te contentes con encuentros virtuales, busca los reales, sobre todo con quien te necesita; no busques la visibilidad, sino a los invisibles. Esto es original, esto es revolucionario", aseveró Francisco.

Así, para el Papa, "muchos hoy son "de redes sociales" pero poco "sociales", encerrados en sí mismos, prisioneros del teléfono que tienen entre sus manos. Pero en la pantalla falta el otro, faltan sus ojos, su respiración, sus manos".



"La pantalla se vuelve fácilmente un espejo, donde crees que estás frente al mundo, pero en realidad estás solo, en un mundo virtual lleno de apariencias, de fotos trucadas para parecer siempre hermosos y en forma", agregó en la que fue la última actividad de su gira de cinco días por Chipre y Grecia durante la que está acompañado por un enviado de Télam a bordo del avión papal.



Tras despedirse de las autoridades griegas, Francisco partió desde Atenas, en un vuelo de Egean con el que aterrizará en el aeropuerto Ciampino de Roma dos horas más tarde.