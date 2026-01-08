El polo norte magnético volvió a moverse: por qué se desplaza y cómo nos impacta

El polo norte magnético de la Tierra volvió a desplazarse y su movimiento obligó a los científicos a actualizar uno de los modelos más importantes para la navegación global. Se trata del World Magnetic Model 2025 (WMM2025), elaborado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) junto con el British Geological Survey, una herramienta fundamental para la aviación, la navegación marítima, los sistemas de posicionamiento global y las brújulas digitales que utilizan millones de personas a diario.

De acuerdo con este modelo, el punto hacia el que señalan las brújulas se encuentra actualmente más cerca de Siberia que del Ártico canadiense, tras haberse desplazado más de 2.200 kilómetros desde su primera localización oficial en 1831. Si bien el corrimiento del polo magnético es un fenómeno natural y conocido por la ciencia, en las últimas décadas su comportamiento mostró cambios relevantes tanto en dirección como en velocidad.

Uno de los datos que más llamó la atención de los especialistas es la desaceleración del desplazamiento. Luego de avanzar durante años a un ritmo estimado de entre 50 y 60 kilómetros por año, el polo norte magnético redujo su velocidad a alrededor de 35 kilómetros anuales, lo que los expertos describen como la mayor desaceleración registrada hasta el momento. Aunque se trata de una variación gradual, sus implicancias técnicas son significativas.

Qué es el polo norte magnético

A diferencia del polo norte geográfico —un punto fijo determinado por el eje de rotación terrestre—, el polo norte magnético no permanece inmóvil. Es el lugar hacia el que apuntan las brújulas y su posición cambia constantemente debido a los movimientos del hierro líquido en el núcleo externo de la Tierra, responsables de generar el campo magnético planetario.

Ese campo magnético actúa como un escudo invisible que protege al planeta de la radiación solar y resulta esencial para la vida, además de permitir la orientación desde tiempos ancestrales. Desde su identificación en el siglo XIX, la ubicación del polo magnético se revisa de manera periódica mediante modelos científicos que combinan datos satelitales, mediciones terrestres y estudios geofísicos. En los últimos años, su aceleración primero y su posterior desaceleración despertaron un creciente interés en la comunidad científica internacional.

Cómo nos afecta

El World Magnetic Model se actualiza cada cinco años y funciona como referencia oficial para gobiernos, fuerzas armadas y empresas tecnológicas. La versión WMM2025, publicada en diciembre de 2024, tendrá vigencia hasta fines de 2029, salvo que se produzcan cambios abruptos en el campo magnético terrestre.

Su alcance es amplio: lo utilizan la aviación civil, las marinas mercantes y militares, los sistemas de navegación submarina y organismos internacionales como la OTAN y la Organización Hidrográfica Internacional. Además, los datos del modelo se integran en teléfonos móviles, automóviles y sistemas GPS, permitiendo calibrar brújulas digitales y mapas de navegación.

Una de las principales novedades de esta actualización es la incorporación de una versión de alta resolución, denominada WMMHR2025, que mejora notablemente la precisión del modelo. Mientras la versión tradicional ofrece una resolución de unos 3.300 kilómetros, la nueva reduce ese margen a cerca de 300 kilómetros en el ecuador, optimizando el cálculo de rumbos en regiones complejas, especialmente en las zonas polares.

Para la vida cotidiana, como los desplazamientos urbanos o el uso común del celular, el impacto del movimiento del polo magnético es prácticamente imperceptible. Sin embargo, en vuelos de larga distancia, navegación oceánica o rutas polares, utilizar un modelo desactualizado puede provocar errores de varias decenas de kilómetros, con consecuencias potencialmente críticas.

Por último, el WMM2025 actualiza la información sobre las llamadas "zonas de apagón magnético", áreas cercanas a los polos donde el comportamiento del campo dificulta el uso confiable de las brújulas. Estos datos resultan clave para la planificación de rutas aéreas polares y para misiones científicas que dependen de la navegación magnética de alta precisión.