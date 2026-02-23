Los archivos Epstein sacuden a la élite británica: detienen a Peter Mandelson por presunta conducta indebida

La onda expansiva de los denominados archivos Epstein continúa demoliendo las estructuras de poder en el Reino Unido. En un operativo que ha paralizado la agenda política de Londres, la Policía Metropolitana procedió a la detención del exembajador británico y referente histórico del Partido Laborista, Peter Mandelson. El arresto del exdiplomático de 72 años se fundamenta en sospechas de incumplimientos en el ejercicio de la función pública, una figura legal que apunta directamente a la utilización de cargos estatales para beneficios privados o de terceros vinculados a la red del fallecido delincuente sexual estadounidense. El arresto fue documentado minuciosamente por las principales cadenas de noticias del país, como BBC y Sky News, cuyas cámaras captaron el momento en que Mandelson abandonaba su residencia escoltado por dos agentes vestidos de civil para ser trasladado a una comisaría para su interrogatorio.

El origen de la investigación y los documentos de Washington

La caída de Mandelson comenzó a gestarse el pasado 3 de febrero, cuando la policía londinense anunció la apertura formal de una investigación tras la divulgación de documentos procedentes de las autoridades de Washington a finales de enero. Estos archivos detallan una relación que excedería lo meramente social, apuntando a una colaboración de carácter informativo y financiero que involucra el tráfico de información sensible. De acuerdo con las pruebas que maneja la justicia, el exembajador habría transmitido informaciones susceptibles de influir en los mercados globales al financiero Jeffrey Epstein, especialmente durante su etapa como ministro en el gobierno de Gordon Brown entre 2008 y 2010.

Previamente a la detención, las fuerzas de seguridad habían ejecutado allanamientos en dos propiedades vinculadas al político: una en el distrito londinense de Camden y otra en Wiltshire, en el suroeste de Inglaterra. Estos registros permitieron recolectar evidencia sustancial sobre la presunta mala praxis en la función pública y confirmaron que el diplomático no se habría distanciado de Epstein incluso después de que este recibiera su condena por delitos sexuales, lo que agrava su situación procesal ante los tribunales británicos.

Una crisis sistémica: el príncipe Andrés y el efecto dominó

La detención de Mandelson no es un hecho aislado, sino que se produjo apenas cuatro días después del arresto del príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III. El caso del duque de York presenta paralelismos inquietantes, ya que también es sospechoso de haber transmitido información confidencial a Epstein durante su desempeño como representante especial del Reino Unido para el comercio entre los años 2001 y 2011. Este patrón de conducta sugiere que el delincuente sexual pudo haber utilizado a altos funcionarios y miembros de la realeza como una red de influencia comercial bajo el amparo de la diplomacia británica.

El impacto político sobre el gobierno de Keir Starmer

A nivel interno, el escándalo ha golpeado el corazón del actual gobierno laborista de Keir Starmer, quien enfrenta duras críticas por haber nombrado a Mandelson como embajador en Washington a finales de 2024. Los detractores aseguran que el mandatario conocía los vínculos previos del diplomático y, aun así, decidió otorgarle una de las misiones más prestigiosas del país. Las consecuencias políticas han sido inmediatas, provocando las dimisiones del jefe de gabinete de Starmer y de su director de comunicación en medio de la tormenta mediática. Esta situación ha debilitado la autoridad del primer ministro, cuya gestión queda ahora bajo la lupa mientras la justicia avanza sobre los nombres mencionados en los archivos de Washington, sin distinguir entre títulos nobiliarios o trayectorias políticas.