El renacimiento lunar: la NASA programa dos descensos tripulados para 2028

La exploración espacial ha entrado en una fase de aceleración sin precedentes. La NASA ha sacudido a la comunidad internacional al presentar una actualización ambiciosa de su cronograma para el programa Artemis, marcando un hito que no se veía desde la era de las misiones Apolo. El administrador de la agencia, Jared Isaacman, confirmó que el organismo prepara no una, sino dos misiones tripuladas que descenderán en la Luna en 2028, estableciendo una cadencia de lanzamientos que busca devolver a la humanidad a nuestro satélite natural de forma permanente.

El retorno a los fundamentos y la hoja de ruta SLS

La estrategia liderada por Isaacman tiene un objetivo claro: volver a lo básico. La agencia pretende recuperar una frecuencia sostenida de lanzamientos utilizando el Space Launch System (SLS), el cohete más potente desarrollado hasta la fecha. Este enfoque busca estandarizar las operaciones y garantizar que la infraestructura necesaria para los viajes interplanetarios sea confiable y recurrente

El nuevo calendario oficial se estructura de la siguiente manera:

Artemis II: Lanzamiento programado para las próximas ventanas de 2026 , cumpliendo la fase de órbita lunar tripulada.

Lanzamiento programado para las próximas ventanas de , cumpliendo la fase de órbita lunar tripulada. Artemis III (2027): Misión de prueba en órbita terrestre baja para validación de sistemas de acoplamiento.

Misión de prueba en órbita terrestre baja para validación de sistemas de acoplamiento. Artemis IV (Principios de 2028): Primer alunizaje tripulado de esta nueva etapa.

Primer alunizaje tripulado de esta nueva etapa. Artemis V (Finales de 2028): Segundo alunizaje del año e inicio de la construcción de infraestructura.

2027: El año de las validaciones críticas en órbita terrestre

Una de las mayores sorpresas del anuncio es la incorporación de una misión intermedia clave en 2027, identificada bajo la nomenclatura de Artemis III. En esta fase, la cápsula Orion será enviada a la órbita terrestre baja (LEO) con un propósito estrictamente técnico: encontrarse y acoplarse con los sistemas de alunizaje humano (HLS, por sus siglas en inglés).

Estos módulos están siendo desarrollados por las empresas SpaceX y Blue Origin. La NASA busca realizar maniobras de rendezvous y docking en un entorno controlado antes de trasladar estas operaciones de alta complejidad al espacio profundo. La importancia de 2027 también reside en el equipamiento humano:

Prueba del traje espacial XE EVA: Diseñado específicamente para caminatas lunares.

Diseñado específicamente para caminatas lunares. Validación de sistemas críticos: Verificación de soporte vital y movilidad en entornos de microgravedad.

Verificación de soporte vital y movilidad en entornos de microgravedad. Ensayos de los módulos HLS: Comprobación del desempeño de los vehículos de SpaceX y Blue Origin.

2028: Dos ventanas de oportunidad hacia la superficie lunar

Si el calendario se cumple con precisión, el año 2028 pasará a la historia como el de mayor actividad lunar tripulada en décadas. Isaacman detalló que existirán dos ventanas de alunizaje tripulado. La primera será a comienzos de año con la misión Artemis IV, la cual someterá a los vehículos a pruebas de esfuerzo definitivas en la superficie.

Hacia finales de 2028, la misión Artemis V cerrará el año con un objetivo aún más ambicioso. Además de llevar astronautas al suelo lunar, esta misión marcará formalmente el inicio de los trabajos vinculados a la futura base lunar. "Volveremos a la Luna para quedarnos", sentenció Isaacman, subrayando que la meta es establecer una presencia humana sostenible

La estrategia apunta a reducir los riesgos técnicos mediante estas pruebas progresivas. Al garantizar que tanto los aterrizadores como los trajes espaciales cumplan con las exigencias extremas, la NASA busca asegurar que la construcción de la base lunar comience sobre cimientos tecnológicos sólidos. De concretarse estos planes, la humanidad presenciará por primera vez dos misiones independientes destinadas a llevar astronautas a la superficie lunar en un mismo año calendario, consolidando el liderazgo de Estados Unidos en la nueva carrera espacial.