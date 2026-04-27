El rey Carlos III llegó a Washington para tender reconstruir lazos con Trump

El rey Carlos III de Inglaterra y la reina Camila llegaron a Estados Unidos el lunes por la tarde, dando inicio a su primera visita oficial como monarcas. El viaje se desarrolla en el marco de las conmemoraciones por el 250 aniversario de la Declaración de Independencia estadounidense, lo que añade una carga simbólica excepcional a la agenda oficial.

Sin embargo, la visita también está atravesada por un clima de preocupación en materia de seguridad, tras el intento de tiroteo ocurrido el sábado durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el Hotel Hilton de Washington, evento al que asistió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Pese a este incidente, el palacio de Buckingham confirmó que la visita "se llevará a cabo según lo previsto", destacando además:

"Los reyes están muy agradecidos a todos aquellos que han trabajado con diligencia para garantizar que así sea y esperan con ilusión el inicio de la visita", según reportó la cadena CBS News.

El palacio real también subrayó el carácter diplomático de la visita, señalando que:

"La visita será una oportunidad para reconocer la historia compartida de nuestras dos naciones; la amplitud de la relación económica, de seguridad y cultural que se ha desarrollado desde entonces; y los profundos lazos entre los pueblos que unen a las comunidades".

Arribo a Washington y recepción oficial en la Casa Blanca

Carlos III y Camila arribaron a la Base Andrews, en Washington, poco antes de las 3 de la tarde, hora del este, donde fueron recibidos por la jefa de protocolo de Estados Unidos, Monica Crowley, y el embajador británico en Estados Unidos, Christian Turner.

Posteriormente, los monarcas se dirigieron a la Casa Blanca, donde fueron recibidos por el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump, en un encuentro que marcó el inicio formal de las actividades diplomáticas en territorio estadounidense.

La secuencia de recepción refuerza el carácter protocolar de una visita de Estado que busca consolidar los vínculos entre ambos países en múltiples dimensiones.

Discurso ante el Congreso y cena de Estado: el eje central de la visita

El momento más relevante de la agenda ocurrirá el martes, cuando el rey Carlos III pronuncie un discurso ante las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos. Este evento tiene un fuerte componente histórico, ya que será la segunda vez que un monarca británico se dirija al Capitolio.

La primera ocasión tuvo lugar en 1991, cuando la reina Isabel II realizó su visita de Estado.

Ese mismo día por la noche, el rey será el invitado de honor en una cena de Estado en la Casa Blanca, consolidando así una jornada de alto perfil diplomático entre ambas naciones.

Seguridad bajo revisión tras el intento de irrupción en Washington

La planificación de la visita se vio influenciada por el intento de irrupción protagonizado por un hombre armado identificado como Cole Thomas Allen, quien habría intentado ingresar a la cena de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche en el Hotel Hilton de Washington.

El impacto del hecho llevó a que el secretario jefe del primer ministro británico, Darren Jones, declarara en el programa "Sunday with Laura Kuenssberg" de la BBC que:

"Hoy se celebrarán nuevas conversaciones (sobre seguridad)" y que "se implementarán las medidas de seguridad adecuadas en función del riesgo".

Estas declaraciones reflejan un escenario en el que la agenda diplomática avanza en paralelo a una revisión constante de los dispositivos de protección.

Continuación del viaje en Nueva York y homenaje a las víctimas del 11-S

Tras pasar dos días en la capital estadounidense, Carlos III y la reina Camila viajarán a Nueva York, donde continuarán con actividades de fuerte contenido simbólico.

Durante su estancia en la ciudad, está prevista una visita al Memorial del 11-S, uno de los puntos más sensibles de la memoria reciente estadounidense. Asimismo, el miércoles se reunirán con familiares de las víctimas de los atentados del año 2001, en un gesto de reconocimiento y acompañamiento institucional.

Una visita entre la historia compartida y la diplomacia contemporánea

La agenda de Carlos III y Camila en Estados Unidos combina elementos históricos, institucionales y emocionales, en un contexto de alta visibilidad internacional. Desde el Congreso hasta el Memorial del 11-S, pasando por la Casa Blanca y Nueva York, la visita se articula como un recorrido por algunos de los hitos más significativos de la relación bilateral entre el Reino Unido y Estados Unidos, en un momento en el que la seguridad, la memoria histórica y la diplomacia convergen con especial intensidad.