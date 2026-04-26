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Atentado contra Donald Trump: el tirador envió un manifiesto a su familia antes del ataque

El FBI reveló el contenido del documento de más de 1.000 palabras enviado minutos antes del tiroteo durante una cena de periodistas en Washington.

26 Abril de 2026 20.09

Agentes del FBI revelaron que el hombre detenido por el tiroteo durante una cena de periodistas en la Casa Blanca envió un manifiesto a su familia minutos antes del ataque contra el expresidente Donald Trump.

El documento, de más de 1.000 palabras, fue dado a conocer por The New York Post y contiene una serie de disculpas y explicaciones en las que el sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen, expone los motivos del atentado y señala como "objetivos" a integrantes de la administración del exmandatario.

En el escrito, el autor comienza con un mensaje dirigido a su entorno cercano, donde pide disculpas a su familia por haber mentido sobre una supuesta entrevista laboral. También se dirige a colegas, estudiantes y personas con las que tuvo contacto durante el viaje y la estadía previa al ataque, reconociendo el riesgo al que los expuso.

En los párrafos siguientes, Allen justifica el atentado contra Trump y afirma que los funcionarios de la administración eran objetivos. En ese contexto, menciona al Servicio Secreto y a las fuerzas de seguridad, señalando que solo debían ser neutralizados si resultaba necesario.

El documento también incluye referencias a la seguridad del evento y del hotel Washington Hilton, donde se hospedó y se desarrolló la cena. Allí, el acusado criticó lo que consideró una vulnerabilidad en los controles y describió su ingreso armado sin ser detectado.

La hermana del detenido, Avriana Allen, entregó a las autoridades una copia del manifiesto enviado minutos antes del ataque y confirmó que el acusado había comprado dos pistolas y una escopeta que permanecían ocultas en la casa de sus padres.

El caso continúa bajo investigación en Estados Unidos y mantiene repercusión internacional.

 

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Atentado Donald Trump Estados Unidos tiroteo

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