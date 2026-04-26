Atentado contra Donald Trump: el tirador envió un manifiesto a su familia antes del ataque

Agentes del FBI revelaron que el hombre detenido por el tiroteo durante una cena de periodistas en la Casa Blanca envió un manifiesto a su familia minutos antes del ataque contra el expresidente Donald Trump.

El documento, de más de 1.000 palabras, fue dado a conocer por The New York Post y contiene una serie de disculpas y explicaciones en las que el sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen, expone los motivos del atentado y señala como "objetivos" a integrantes de la administración del exmandatario.

En el escrito, el autor comienza con un mensaje dirigido a su entorno cercano, donde pide disculpas a su familia por haber mentido sobre una supuesta entrevista laboral. También se dirige a colegas, estudiantes y personas con las que tuvo contacto durante el viaje y la estadía previa al ataque, reconociendo el riesgo al que los expuso.

En los párrafos siguientes, Allen justifica el atentado contra Trump y afirma que los funcionarios de la administración eran objetivos. En ese contexto, menciona al Servicio Secreto y a las fuerzas de seguridad, señalando que solo debían ser neutralizados si resultaba necesario.

El documento también incluye referencias a la seguridad del evento y del hotel Washington Hilton, donde se hospedó y se desarrolló la cena. Allí, el acusado criticó lo que consideró una vulnerabilidad en los controles y describió su ingreso armado sin ser detectado.

La hermana del detenido, Avriana Allen, entregó a las autoridades una copia del manifiesto enviado minutos antes del ataque y confirmó que el acusado había comprado dos pistolas y una escopeta que permanecían ocultas en la casa de sus padres.

El caso continúa bajo investigación en Estados Unidos y mantiene repercusión internacional.