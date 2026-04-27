Zelenski abre una nueva vía de diálogo con Rusia y denuncia "terrorismo nuclear"

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski, manifestó su disposición a avanzar hacia una nueva fase de diálogo con Rusia y propuso que las negociaciones se desarrollen en Azerbaiyán, en lo que podría convertirse en un nuevo escenario diplomático dentro del conflicto iniciado en 2022.

La declaración se produjo tras una reunión con el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, en la ciudad de Gabala, según informó la agencia de noticias local Report a través de un comunicado oficial. En ese marco, el mandatario ucraniano dejó en claro que su país está preparado para retomar las conversaciones y reactivar mecanismos de negociación que ya tuvieron antecedentes en otros territorios.

Zelenski planteó la posibilidad de reanudar un formato de negociación trilateral, en continuidad con instancias previas que se desarrollaron en Turquía y Suiza, y que contaron con la participación de Estados Unidos. La propuesta apunta a establecer un nuevo canal diplomático que permita avanzar en un eventual proceso de paz, en medio de un conflicto que continúa sin resolución.

Antecedentes del diálogo

El planteo del presidente ucraniano se inscribe en una serie de intentos previos por encauzar negociaciones con Rusia mediante la mediación o participación de terceros países. En ese contexto, Azerbaiyán aparece como un nuevo posible anfitrión para una instancia que buscaría retomar el diálogo interrumpido.

Dentro de los elementos destacados por Zelenski, se encuentran:

La disposición de Ucrania a reactivar conversaciones en el corto plazo .

. La intención de retomar un esquema trilateral , con antecedentes recientes.

, con antecedentes recientes. El antecedente de reuniones en Turquía y Suiza, con participación estadounidense.

La elección de Azerbaiyán como sede potencial se vincula directamente con el encuentro bilateral mantenido en Gabala, que sirvió como marco para formalizar la propuesta y explorar nuevas alternativas diplomáticas.

La advertencia por el "terrorismo nuclear"

En paralelo al anuncio sobre las negociaciones, Zelenski volvió a poner el foco en los riesgos asociados a la guerra, particularmente en relación con las instalaciones nucleares. El mandatario ucraniano acusó a Rusia de incurrir en "terrorismo nuclear", al denunciar ataques y operaciones que comprometen la seguridad de centrales atómicas en territorio ucraniano.

Sus declaraciones se produjeron en un contexto simbólico: el 40° aniversario de la tragedia de Chernóbil, uno de los desastres nucleares más graves de la historia. En ese marco, Zelenski advirtió que la situación actual revive escenarios de alto riesgo para la comunidad internacional.

El presidente sostuvo que, con la invasión iniciada en 2022, Rusia está "llevando una vez más al mundo al borde de una catástrofe provocada por el hombre", al tiempo que detalló episodios recientes que, según indicó, evidencian la gravedad del escenario.

Incidentes y riesgos

Entre los elementos señalados por Zelenski, se destacan:

La presencia regular de drones rusos sobrevolando la zona de Chernóbil .

. El impacto de uno de estos drones contra la instalación de protección el año pasado .

. El riesgo latente de una nueva catástrofe atómica derivada de acciones militares.

Estas situaciones fueron presentadas por el mandatario como evidencia de una escalada peligrosa que excede el plano militar y se proyecta sobre la seguridad global.

Un llamado a la comunidad internacional

En sus declaraciones, Zelenski enfatizó la necesidad de una respuesta internacional frente a lo que calificó como una amenaza de alcance mundial. En ese sentido, sostuvo que "el mundo no debe permitir que este terrorismo nuclear continúe", y planteó que la forma de evitarlo es obligar a Rusia a detener sus ataques temerarios.

El mensaje combina así dos dimensiones centrales del conflicto actual: por un lado, la búsqueda de una salida negociada mediante la reactivación del diálogo; por otro, la denuncia de acciones que, según Ucrania, incrementan el riesgo de una crisis nuclear.