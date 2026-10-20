El Vaticano envia nueva misión a Perú y avanzan los preparativos para la visita del Papa

El Vaticano enviará nuevamente una misión de avanzada a Perú el próximo lunes para continuar con los preparativos de la visita del Papa León XIV, en el marco de su próximo viaje por Sudamérica. La confirmación fue realizada por el canciller peruano, Carlos Espá, quien aseguró que los trabajos de organización continúan pese a la preocupación generada por la reciente intervención quirúrgica a la que fue sometido el pontífice en Roma.

El anuncio se produjo durante una presentación de Espá ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, donde el funcionario informó a los legisladores sobre las tareas de coordinación relacionadas con la visita papal, además de abordar otros temas.

Durante su contacto con los periodistas, el canciller destacó el significado que tendría la llegada del pontífice para la sociedad peruana y expresó su deseo de que el viaje contribuya a la reconciliación. Al mismo tiempo, reconoció que la salud del Papa constituye un motivo de preocupación, aunque remarcó que los preparativos continúan.

"La visita del Papa va a ser un bálsamo de reconciliación para todos los peruanos, pero como todos sabemos, la salud del papa nos preocupa. Nosotros seguimos trabajando como si no hubiera pasado nada y estamos elevando nuestras plegarias para que la salud del Pontífice se recupere plenamente", expresó Espá.

De esta manera, el Gobierno peruano mantiene activa la organización de la visita apostólica, mientras sigue de cerca la evolución del estado de salud de León XIV. El regreso de la misión de avanzada permitirá continuar con las tareas vinculadas con la logística, la infraestructura y la coordinación de las actividades previstas durante la permanencia del pontífice en el país.

Uruguay, Argentina y Perú, en el recorrido previsto

La agenda difundida contempla un recorrido por tres países sudamericanos, con fechas establecidas para cada etapa del viaje. Según lo previsto, el Papa llegará a Uruguay el 6 de noviembre y, dos días después, viajará a la Argentina, donde permanecerá hasta el 11 de noviembre. Posteriormente, se prevé su traslado a Perú, última etapa del itinerario, donde permanecerá hasta el día 16.

La planificación ubica a la Argentina en el tramo intermedio de la gira, entre la llegada a Uruguay y la visita al territorio peruano. El cronograma contempla así una sucesión de actividades en los tres países, con una organización que requiere coordinar los desplazamientos del pontífice y de la delegación que lo acompañará.

En el caso peruano, la visita tendrá una duración prevista de seis días e incluirá distintas ciudades del país. El itinerario contempla Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, en un recorrido que tendrá un significado particular para León XIV por su trayectoria previa en territorio peruano.

El Pontífice pasó más de 20 años en Perú y fue obispo, por lo que el viaje representará un reencuentro con el país en el que desarrolló una parte importante de su vida. Esa circunstancia forma parte del contexto de una visita que las autoridades peruanas preparan con una agenda que abarca varias localidades y demanda una coordinación logística de alcance nacional.

Transporte, papamóvil y acreditaciones

Carlos Espá aseguró que los preparativos presentan avances importantes en diferentes áreas necesarias para desarrollar la visita apostólica. Entre los aspectos mencionados figuran las facilidades para el transporte, la implementación de los vehículos conocidos como papamóvil y la planificación de los recorridos que realizará la delegación papal.

La organización también contempla las rutas aéreas y terrestres que utilizarán el pontífice y las personas que lo acompañarán durante las actividades previstas. A esto se suman los mecanismos destinados a facilitar la cobertura de la prensa internacional y los procedimientos de registro y acreditación general.

Según el canciller, las tareas avanzaron en aspectos esenciales para garantizar el funcionamiento de las sedes y los espacios donde se desarrollarán los eventos. En ese sentido, informó que ya se adjudicaron los procedimientos considerados más críticos por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú.

"A la fecha me complace informar que ya se han adjudicado los procedimientos más críticos requeridos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, garantizando así la infraestructura, ambientación, equipamiento, multimedia, soporte eléctrico de alta complejidad en las sedes del evento", indicó Espá.

Los avances informados abarcan, por lo tanto, distintos componentes de la planificación, desde la infraestructura y el equipamiento hasta los servicios técnicos necesarios para las actividades oficiales. La nueva misión de avanzada del Vaticano tendrá como parte de su trabajo continuar con las tareas de coordinación que permitan sostener el cronograma previsto y completar los aspectos pendientes de la organización.

La recuperación del Papa

Los preparativos para el viaje se desarrollan mientras León XIV continúa recuperándose de una operación realizada en Roma, durante la cual se le extirpó un lóbulo del pulmón derecho debido a un adenocarcinoma.

La noticia de la intervención generó preocupación entre los fieles peruanos, que acudieron a los templos para pedir por la pronta recuperación del pontífice. En ese contexto, la Iglesia católica peruana encomendó su salud a la intercesión del Señor de los Milagros.

Las expresiones de oración se produjeron mientras las autoridades mantenían los trabajos de organización de la visita. La situación sanitaria del Papa es seguida con atención, aunque el canciller Espá reiteró que las tareas preparatorias continúan y que se trabaja para concretar el viaje previsto.

Después de recibir el alta médica el sábado y presidir el rezo del ángelus el domingo, el Vaticano informó que León XIV continúa su recuperación en el Palacio Apostólico vaticano.

Además, se anunció que el próximo miércoles volverá a celebrar la habitual Audiencia General en la Plaza de San Pedro. Esta actividad forma parte de la agenda inmediata del pontífice durante su permanencia en el Vaticano.