EE.UU. pidió disolver el comité de la ONU que respalda el reclamo por Malvinas

En medio de las tensiones entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas, Estados Unidos pidió poner fin al mandato del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, el organismo que cada año insta a ambos países a retomar las negociaciones por la soberanía del archipiélago.

El planteo fue formulado por una representante del gobierno de Donald Trump durante una reunión de la Cuarta Comisión de Naciones Unidas, el órgano de la Asamblea General encargado de abordar asuntos políticos especiales y cuestiones vinculadas con la descolonización.

La intervención estadounidense abrió un debate sobre la continuidad y la función del Comité Especial, conocido como C-24, cuya labor comprende la supervisión del proceso de descolonización y el análisis de la situación de los territorios no autónomos.

Sin embargo, es importante distinguir el alcance de la propuesta: no se presentó ni se sometió a votación una resolución para disolver el organismo. La representante de Estados Unidos solicitó que se pusiera fin a su mandato durante el debate de la comisión.

En esa misma jornada, la Cuarta Comisión aprobó más de veinte proyectos de resolución y una decisión, varios de ellos basados en recomendaciones formuladas por el Comité Especial. La discusión sobre la continuidad del C-24 se produjo, por lo tanto, en un contexto en el que sus informes y recomendaciones continúan formando parte de los trabajos de Naciones Unidas sobre descolonización.

Los argumentos de Washington contra el organismo

Según el documento oficial de la ONU, la representante estadounidense sostuvo que el Comité Especial "ha sobrevivido a su propósito original". Su cuestionamiento se centró en los cambios registrados desde la creación del organismo y en la continuidad de sus actividades.

La funcionaria argumentó que más de 80 antiguas colonias se incorporaron como Estados miembros de Naciones Unidas, pero que el comité "actúa como si nada hubiera cambiado" y vuelve a examinar los mismos textos cada año. Desde esa perspectiva, cuestionó que el organismo mantenga sus procedimientos y continúe desarrollando actividades que, a su entender, no se corresponden con la evolución histórica del proceso de descolonización.

Otro de los puntos señalados fue la realización de viajes por parte de sus integrantes. La representante describió las "excursiones anuales a centros turísticos del Caribe y el Pacífico Sur" como un "desperdicio de tiempo y recursos de la ONU". También hizo referencia a Puerto Rico y recordó que la Asamblea General retiró a la isla de la lista de territorios no autónomos en 1953. No obstante, cuestionó que el Comité Especial continúe celebrando audiencias anuales sobre ese territorio.

"Los habitantes de los territorios restantes merecen algo mejor que ser considerados meros instrumentos" de campañas políticas, afirmó la representante estadounidense. Durante su intervención, la funcionaria no mencionó expresamente a las Islas Malvinas. Sin embargo, su propuesta tiene implicancias para la posición argentina, debido al papel que desempeña el Comité Especial en el tratamiento de la disputa de soberanía con el Reino Unido.

Por qué el C-24 es importante para el reclamo argentino

El Comité Especial de Descolonización fue creado en 1961 con el objetivo de supervisar el proceso de descolonización y analizar la situación de los territorios no autónomos. Desde entonces, constituye uno de los espacios de Naciones Unidas en los que la Argentina presenta anualmente su posición sobre las Islas Malvinas.

En ese ámbito, el país reclama que el Reino Unido retome las negociaciones bilaterales por la soberanía del archipiélago, en línea con las resoluciones de la ONU relacionadas con la controversia.

La continuidad del organismo resulta relevante para la estrategia diplomática argentina porque permite mantener el tratamiento de la cuestión Malvinas dentro de la agenda internacional de descolonización. El Reino Unido administra diez de los 17 territorios no autónomos que el comité trata durante sus reuniones. Entre ellos se encuentran las Islas Malvinas, cuya situación forma parte de las controversias que el organismo examina.

En junio, durante el encuentro anual del C-24, el canciller argentino Pablo Quirno denunció la "militarización" británica y la "explotación unilateral de los recursos naturales" en las islas. En esa oportunidad, también reiteró el llamado argentino a retomar el diálogo directo con el Reino Unido para resolver la disputa de soberanía.

La disputa por los recursos naturales

La reunión de la Cuarta Comisión incluyó votaciones sobre distintos proyectos vinculados con la descolonización y la situación de los territorios no autónomos. Uno de los textos abordó las actividades económicas que afectan los intereses de los pueblos de esos territorios. La iniciativa fue aprobada por 163 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.

Los votos negativos correspondieron a Estados Unidos e Israel, mientras que Francia y el Reino Unido se abstuvieron.

La comisión también aprobó un texto que solicita a las potencias administradoras que transmitan información sobre la evolución política y constitucional de los territorios no autónomos. En esa votación, Estados Unidos e Israel se pronunciaron en contra y el Reino Unido se abstuvo.

Estos resultados reflejan las diferencias expresadas durante el tratamiento de cuestiones vinculadas con la descolonización y con las responsabilidades de las potencias administradoras. El debate se desarrolla, además, en un escenario de creciente tensión entre Buenos Aires y Londres por la explotación de hidrocarburos en aguas próximas a las Islas Malvinas.