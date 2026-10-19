Un brutal ataque con misiles en Yemen deja al menos 50 muertos y más de 100 heridos

Al menos 53 muertos y más de 200 heridos dejó un ataque con misiles atribuido a los hutíes contra una base militar en la provincia petrolera de Shabwa, en el sureste de Yemen, informó el Gobierno local de Shabwa.

Según el comunicado gubernamental, varios misiles balísticos impactaron el Centro de Entrenamiento Ahmed Al-Sulaimani, ubicado dentro de la base militar de Al-Alam, en el distrito de Jardan, cerca de Ataq, la capital provincial. En el momento del ataque, nuevo personal de seguridad interna se encontraba recibiendo entrenamiento en la instalación.

El Gobierno precisó que las cifras son preliminares y que los más de 200 heridos están siendo atendidos en hospitales gubernamentales; los pacientes en estado crítico serán trasladados a instalaciones médicas especializadas.

La nueva cifra de fallecidos representa un aumento drástico respecto de un recuento previo proporcionado a Xinhua por una fuente médica local, que había informado inicialmente de al menos 25 soldados muertos y más de 30 heridos tras el impacto de tres misiles.

Equipos de emergencia continuaban evacuando víctimas en el lugar del incidente, mientras hospitales de la zona se movilizaban para recibir a los heridos.

Más tarde, los hutíes se atribuyeron el ataque. La cadena de televisión Al Masirah, administrada por el grupo, citó a una fuente militar que informó que fuerzas hutíes atacaron concentraciones de lo que describieron como "fuerzas respaldadas por Arabia Saudita" en la base de Al-Alam. El grupo además reiteró su llamado a "todos los yemeníes" para que abandonen los campos militares donde, según afirmaron, Arabia Saudita está movilizando fuerzas.

La autoridad provincial de Shabwa instó al Gobierno de Yemen y a la coalición liderada por Arabia Saudita a proporcionar sistemas de defensa antiaérea, vigilancia y alerta temprana a la provincia.

Al-Alam es una gran instalación militar utilizada por fuerzas aliadas al Gobierno reconocido internacionalmente. El ataque se produce en medio de una intensificación de los combates y de intercambios de ataques entre los hutíes y las fuerzas gubernamentales apoyadas por la coalición saudí en diversos frentes.

Yemen se encuentra en conflicto desde finales de 2014, cuando los hutíes ocuparon Saná y gran parte del norte. En 2015 una coalición liderada por Arabia Saudita intervino para respaldar al Gobierno reconocido internacionalmente.

Las fuerzas yemeníes respaldadas por Arabia Saudita afirmaron haber matado a 558 hutíes

Por su parte, el gobierno yemení, respaldado por Arabia Saudita, afirmó el lunes en una publicación en X haber abatido a 558 combatientes hutíes en las últimas 24 horas.

El coronel Majed Al-Nazili declaró que las fuerzas yemeníes habían llevado a cabo 1.164 operaciones contra los rebeldes apoyados por Irán.

"Las operaciones dieron como resultado la neutralización de (558) elementos de la milicia, incluidos comandantes de campo", aseguró, reportó CBS News.

El parlamento egipcio pospone el debate sobre el apoyo militar a Arabia Saudita

El Parlamento egipcio aplazó el lunes el debate sobre la solicitud del presidente Abdel Fattah al-Sisi para autorizar el apoyo militar a Arabia Saudí, que se enfrenta a crecientes ataques de los hutíes de Yemen, según informaron medios estatales egipcios citados por CBS News.

El debate se ha pospuesto hasta la próxima semana, de acuerdo con el informe.

Según informó el diario estatal egipcio Al-Akhbar, el presidente de la Cámara de Representantes, Hisham Badawi, aplazó la segunda sesión parlamentaria dedicada a debatir la autorización para adoptar las medidas necesarias de apoyo y asistencia al Reino de Arabia Saudí, y se prevé que las discusiones se reanuden el 26 de octubre.

El aplazamiento puso fin a la segunda jornada de sesiones parlamentarias, en la que los legisladores egipcios sopesaron la petición de Sisi de aprobar el apoyo a Arabia Saudí, si el reino lo solicitaba. La sesión de emergencia del domingo también concluyó sin que se tomara ninguna decisión.