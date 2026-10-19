Putin propone una cumbre con Trump y Xi Jinping para negociar el fin de la guerra en Ucrania

El presidente ruso, Vladímir Putin, estudia la posibilidad de celebrar el mes que viene una cumbre trilateral con el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder chino, Xi Jinping, para negociar el fin de la invasión a gran escala de Ucrania, según medios estadounidenses.

Según el Wall Street Journal, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, no participaría en las conversaciones propuestas, ya que el líder ruso busca negociar un fin de la guerra favorable a Moscú.

Siempre según estas informaciones, la propuesta se hizo durante una conversación telefónica entre Putin y Trump el 9 de octubre, de la que también salió un polémico acuerdo sobre las exportaciones de diésel ruso a los mercados estadounidense e internacionales.

The Wall Street Journal, que cita a personas al tanto de las conversaciones, informó este domingo que el Kremlin ha sugerido celebrar la reunión al margen de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, prevista para los días 18 y 19 de noviembre, reportó Euronews y supo Noticias Argentinas.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó al diario que hay conversaciones en curso, aunque aún no se ha alcanzado ningún acuerdo ni sobre la reunión ni sobre su agenda.

Un alto cargo estadounidense señaló al periódico que Trump no ha aceptado asistir, pero podría mostrarse receptivo a la propuesta.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, escribió en su cuenta en X que "una reunión trilateral entre los líderes de Ucrania, Estados Unidos y Rusia podría ayudar a poner fin a la guerra más pronto", pero "una reunión trilateral entre los líderes de Rusia, China y Estados Unidos solo lograría lo contrario: alentar a Putin a continuar esta guerra".

La posibilidad de una reunión de este tipo llega en un momento en que Trump intenta reactivar las negociaciones con Moscú y sostiene que aumentar la presión económica sobre Rusia podría socavar los esfuerzos para poner fin a la guerra.

"Mi decisión sobre Rusia es muy sencilla", escribió Trump el domingo en su plataforma Truth Social.

"Estoy en proceso de negociar la Paz en la guerra entre Rusia y Ucrania y no quiero hacer nada que, de forma necia, aleje a Rusia de la mesa de negociación. Se están logrando grandes avances, y eso incluye las actuales negociaciones sobre rehenes". No ofreció detalles sobre posibles concesiones obtenidas de Moscú, agrega el reporte.

Rubio considera prioritario para EEUU poner fin a conflicto Rusia-Ucrania

Poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania sigue siendo una máxima prioridad para el presidente de Estados Unidos, y Washington seguirá buscando oportunidades para facilitar su conclusión, señaló hoy lunes en la capital uzbeka el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, según la Agencia Xinhua.

Durante los últimos casi dos años, Estados Unidos ha realizado repetidamente intentos para lograr o facilitar el fin del conflicto, ya que el presidente Donald Trump sigue abierto a tomar cualquier acción que pueda ayudar a concluirlo, a pesar de que los avances no han cumplido las expectativas hasta ahora, indicó Rubio a periodistas durante su visita a Uzbekistán.

Al explicar la reciente suspensión de ciertas sanciones de Estados Unidos a Rusia, Rubio indicó que la medida tuvo como objetivo probar si las conversaciones en curso con Ucrania y Rusia pueden dar resultados positivos y evitar otro año de conflicto desastroso.

Al describir al conflicto como complejo y arraigado, donde ninguna de las partes está logrando victorias claras mientras ambas sufren daños enormes, Rubio subrayó que la diplomacia requiere esfuerzos continuos. "Al final, la prueba será si se alcanza o no un acuerdo, si ambas partes están dispuestas a ceder para poner fin a esta guerra", aseveró.

Acerca de los comentarios recientes del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de que Estados Unidos había pausado brevemente el intercambio de inteligencia con Kiev, Rubio negó tal afirmación.