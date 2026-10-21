El Vaticano envía una delegación a la Argentina y crece la expectativa por la visita del Papa

El Vaticano confirmó el envío de una nueva delegación a la Argentina para continuar con los preparativos de la posible visita del Papa León XIV, en el marco de una gira sudamericana que también incluye a Uruguay y Perú. La misión tendrá entre sus tareas supervisar los lugares previstos para las actividades del pontífice y avanzar en la coordinación de un recorrido que, de acuerdo con el cronograma previsto, comenzaría en noviembre.

La organización del viaje continúa pese a la intervención quirúrgica a la que fue sometido el Papa el pasado 13 de octubre. La operación, en la que le extirparon un lóbulo del pulmón derecho por un adenocarcinoma, generó preocupación en torno a su estado de salud y al desarrollo de los compromisos previstos para las próximas semanas.

La información sobre el envío de la delegación fue confirmada a Clarín desde el Vaticano. En paralelo, el canciller peruano, Carlos Espá, anunció que la misión encargada de coordinar la visita apostólica a su país regresará el próximo lunes para continuar con los preparativos.

Mientras el pontífice avanza en su recuperación, las gestiones diplomáticas, religiosas y organizativas siguen adelante para concretar una gira que contempla actividades en tres países sudamericanos y que, en el caso argentino, coincidirá con un encuentro regional de movimientos populares.

La delegación que llegará desde Roma

La misión que viajará a la Argentina estará encabezada por Alessandra Smerilli, prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, según confirmaron a Perfil. Se trata de un organismo de la Santa Sede que acompaña el trabajo de los movimientos populares.

Smerilli llegará acompañada por el padre Flávio Lauría, integrante del equipo del Dicasterio, y Emilce Cuda, perteneciente a la Pontificia Comisión para América Latina. También participará el padre Mattia Ferrari, coordinador general del Encuentro Mundial de Movimientos Populares.

La presencia de estos representantes se vincula tanto con la organización de la visita papal como con las actividades previstas alrededor del encuentro regional que tendrá lugar en La Matanza. La delegación deberá avanzar en la coordinación de los espacios previstos para las actividades del pontífice, en una etapa en la que los preparativos continúan mientras se aguarda la evolución de su recuperación.

El trabajo de la misión se inscribe en la planificación de la gira sudamericana, que contempla una estadía en Uruguay, otra en la Argentina y una etapa final en Perú. Los equipos organizadores de los distintos países continúan con las tareas necesarias para coordinar las actividades previstas.

Un encuentro regional de movimientos populares

La llegada de la delegación vaticana se desarrollará en paralelo al Encuentro Regional de Movimientos Populares, capítulo Argentina 2026, programado para el martes 27 y el miércoles 28 de octubre en la Ciudad Papa Francisco, en La Matanza. La actividad se realizará bajo el lema «Por una Magnífica Humanidad: los pueblos construyen organización, dignidad y esperanza» y reunirá a organizaciones de la región para debatir sobre la primera encíclica de León XIV, Magnifica Humanitas.

El encuentro tendrá como uno de sus ejes la reflexión sobre la organización de los sectores populares, la dignidad y la esperanza, en un espacio que buscará reunir distintas experiencias y perspectivas de las organizaciones participantes.

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) formará parte de las jornadas. Durante el encuentro, los participantes elaborarán un mensaje común que será entregado al pontífice durante su visita al país, de acuerdo con lo previsto por los organizadores.

La iniciativa retoma el camino iniciado por Francisco hace doce años, cuando convocó al primer Encuentro Mundial de Movimientos Populares. A partir de esa experiencia, la reunión prevista en La Matanza buscará incorporar las vivencias de los barrios populares al debate sobre la justicia social y los desafíos que plantea la revolución tecnológica.

De esta manera, la actividad regional se integrará a la agenda de preparativos para la visita papal, con la participación de organizaciones que procuran llevar al encuentro una mirada construida desde sus territorios y experiencias.

El cronograma previsto para la gira sudamericana

Según la planificación difundida, León XIV llegaría a Uruguay el 6 de noviembre y viajaría a la Argentina dos días después, el 8 de noviembre. La estadía en territorio argentino se extendería hasta el día 11, antes de continuar el recorrido hacia Perú, donde permanecería hasta el 16 de noviembre.

El itinerario previsto contempla tres países y distintas actividades durante las semanas de noviembre. La etapa peruana será la última del viaje y tendrá especial relevancia por el vínculo previo del pontífice con ese país, donde vivió durante más de dos décadas y se desempeñó como obispo.

Durante su permanencia en Perú, León XIV tiene previsto visitar cuatro ciudades: Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. La organización de esa etapa continúa en paralelo con las gestiones para coordinar las actividades en la Argentina y Uruguay. El cronograma difundido establece las siguientes fechas principales:

6 de noviembre: llegada prevista del Papa a Uruguay.

8 de noviembre: viaje previsto a la Argentina.

Hasta el 11 de noviembre: permanencia prevista en territorio argentino.

Hasta el 16 de noviembre: etapa final de la gira en Perú.

Ciudades previstas en Perú: Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

La planificación está sujeta al desarrollo de los preparativos y a la evolución de la recuperación del pontífice tras la operación. Por el momento, la información disponible presenta estas fechas como parte del cronograma previsto para el recorrido sudamericano.

La recuperación del Pontífice

La organización de la gira continúa mientras León XIV se recupera de la intervención quirúrgica realizada el 13 de octubre. Durante la operación le extirparon un lóbulo del pulmón derecho por un adenocarcinoma, una situación que generó preocupación entre los fieles, especialmente en Perú, donde el Papa vivió durante más de dos décadas.

Tras recibir el alta médica el sábado y presidir el rezo del Ángelus el domingo, el pontífice permanece en el Palacio Apostólico del Vaticano. Además, está previsto que el próximo miércoles retome la audiencia general en la Plaza de San Pedro.

La continuidad de estas actividades forma parte del panorama en el que avanzan las gestiones para la visita a Sudamérica. Mientras se desarrolla su recuperación, la Santa Sede mantiene los preparativos mediante el envío de representantes y la coordinación con los equipos encargados de organizar las distintas etapas del viaje.

En Perú, la situación del Papa generó muestras de preocupación entre los fieles, que acudieron a los templos para rezar por su recuperación. En paralelo, el canciller Carlos Espá informó que la misión encargada de coordinar la visita apostólica a ese país regresará el próximo lunes para continuar con las tareas organizativas.