Ascienden a diez los muertos por las peores lluvias en ocho décadas en Estambul

Al menos 10 personas murieron a causa del temporal de lluvia más intenso registrado en ocho décadas en Estambul, Turquía.

La Oficina del Gobernador de Estambul informó en un comunicado de que las labores de búsqueda de una persona que estaba desaparecida desde el miércoles han concluido tras confirmarse que un cadáver hallado por la mañana corresponde a Ahmet Derin, la única víctima de la que no se tenía conocimiento sobre su paradero.

Otra provincia también en alerta

Hace unos días, los equipos de emergencia recuperaron los cuerpos de otras dos personas arrastradas por la riada, una en la propia metrópolis y otra en la vecina provincia de Kocaeli, en el oeste de Turquía. Cientos de viviendas, comercios y vehículos han resultado dañados por las fuertes inundaciones.

Las autoridades de ambas provincias mantienen desplegados los operativos para reparar los cuantiosos daños materiales, aún sin cuantificar, e iniciar el pago de las primeras indemnizaciones a los damnificados.

Las inundaciones, según las autoridades las peores en 84 años, fueron más graves que las de 2019 o que las de diez años antes, que provocaron saqueos.

Nuri Aslan, teniente de alcalde en Estambul, anunció que algunas zonas de la ciudad recibieron hasta 273 litros de lluvia por metro cuadrado. Sin embargo, lo peor del temporal parece haber pasado: aunque continuarán las lluvias en la región oriental del Mar Negro, los cielos estarán en el resto del país parcialmente nubados y se alcanzarán temperaturas de hasta 30 grados.