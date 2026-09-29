Enfrentamiento entre policías y estudiantes en Francia dejó 40 detenidos y 31 heridos

Al menos 40 detenidos y 31 heridos es el saldo de choques entre estudiantes y personal docente el martes por la noche en Francia, tras las 164 aprehensiones y los cerca de 20 lesionados del lunes, informó el Ministerio de Educación.

Frente al instituto Le Corbusier de Aubervilliers y al instituto Jean-Jaurès de Montreuil, en Seine-Saint-Denis, los alumnos de secundaria rechazaron la "manipulación política", denunciaron la falta de recursos y expresaron su sentimiento de estar relegados en comparación con los centros educativos de la capital, reportó Le Monde y supo la Agencia Noticias Argentinas.

El martes se registraron acciones en casi 410 escuelas de toda Francia, lo que representa más del 11% de los institutos públicos y privados del país.

La federación nacional de estudiantes había convocado una movilización más amplia que coincidiera con la jornada de huelga del sector público, tras una semana de manifestaciones y bloqueos esporádicos en los suburbios de París. El Ministerio de Educación Nacional informó de "45 bloqueos totales" y "46 intentos de bloqueo".

Decenas de adolescentes franceses prendieron fuego a contenedores de basura y lanzaron proyectiles en enfrentamientos con la Policía este martes, mientras mantenían el bloqueo de varios institutos en los que reclaman mejores condiciones.

Los alumnos de secundaria han organizado protestas frente a sus centros desde la semana pasada, por motivos que incluyen los horarios, el tamaño de las clases, la falta de profesores y aulas sobrecalentadas tras las recientes olas de calor.

El movimiento en los liceos, que corresponden a los últimos cursos de la enseñanza en Francia, comenzó en la región de Isla de Francia, en torno a París, donde las autoridades educativas han informado este martes de bloqueos en una decena de centros. Ahora se ha extendido a otras ciudades de todo el país.

Marquesinas de autobús y paneles publicitarios fueron objeto de actos vandálicos, y se lanzaron botellas, adoquines y diversos objetos contra la Policía, que ha respondido disparando gases lacrimógenos, describió Euronews.

En el instituto Lamartine de París, unos 80 estudiantes se concentraron en el exterior con pancartas con lemas como "más horas de clase que de sueño" y "de 8:00 a 18:00, ¿somos alumnos o estamos detenidos?"

"Fuegos artificiales, incendios, violencia cerca de las escuelas secundarias: nada justifica poner en peligro a los estudiantes, al personal o a los agentes de policía", escribió el primer ministro Sébastien Lecornu en la plataforma X a última hora del lunes.

Lecornu criticó duramente los llamamientos de La Francia Insumisa para ampliar el movimiento de protesta.

"Esta escalada es irresponsable", dijo, y agregó que "las dificultades de las escuelas secundarias deben ser escuchadas y abordadas".

La presidenta de la región de Île-de-France, Valérie Pécresse, pidió el martes calma ante los llamamientos de la LFI para unirse al movimiento.

"LFI ha lanzado hoy un llamamiento a la acción: 'Destroza tu instituto'. Se está difundiendo a través de retos de TikTok'", declaró a la radio RMC.

Según ella, ya se habían producido actos de vandalismo en 15 institutos de secundaria, y los costos de reparación ya se han estimado en 200.000 euros.