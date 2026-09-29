Volvió a Caracas una opositora cercana a Machado que estuvo refugiada en la embajada argentina

La dirigente opositora Claudia Macero, de 34 años y considerada una de las colaboradoras más cercanas de la premio Nobel de la Paz María Corina Machado, puso fin a un exilio de más de un año y regresó a Venezuela, donde reclamó públicamente al chavismo que establezca una fecha para la realización de nuevas elecciones.

Macero, quien se desempeña como jefa de prensa de Machado, llegó el domingo por la noche al aeropuerto que sirve a Caracas y fue recibida por seguidores. Su retorno incrementó además las versiones sobre un posible regreso inminente de la principal líder de la oposición venezolana, quien continúa exiliada en Panamá.

El regreso de Macero tiene un antecedente particular. La dirigente permaneció refugiada durante alrededor de 12 meses en la embajada argentina en Caracas, desde mayo de 2024 hasta mayo de 2025. Finalmente, salió de manera clandestina de la sede diplomática en un operativo que nunca fue explicado y que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó como un "rescate".

Su retorno constituye además el segundo de los cinco venezolanos que permanecieron refugiados en la embajada argentina durante aproximadamente un año. El primero en regresar fue Omar González, quien volvió al país el 28 de agosto.

Los refugiados en la embajada argentina

Macero integraba un grupo de cinco venezolanos que permaneció en la residencia de la Embajada argentina desde mayo de 2024 hasta el mismo mes del año siguiente. Además de Macero y González, permanecieron en la sede diplomática Pedro Urruchurtu, Magalli Meda y Humberto Villalobos, todos integrantes de Vente Venezuela.

También formó parte del grupo Fernando Martínez Mottola, quien decidió abandonar el edificio semanas antes de la salida de sus compañeros. Martínez Mottola murió posteriormente en su domicilio, por enfermedad, el 26 de febrero pasado. Los cinco estaban acusados por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) de los delitos de conspiración y traición a la patria.

El regreso de Macero, por lo tanto, se produce después de un período marcado por su permanencia en la sede diplomática argentina, su posterior salida clandestina hacia el exterior y finalmente su decisión de retornar a Venezuela.

"La pregunta es: ¿cuándo?"

En su primera actividad pública tras regresar al país, Macero ofreció una rueda de prensa en la sede de Vente Venezuela, el partido de Machado.

Allí puso el foco en las próximas elecciones y reclamó al gobierno venezolano que precise cuándo tendrán lugar. "Escuchamos esta semana en la ONU decir que en Venezuela habrá elecciones. Claro que va a haber elecciones, ese es nuestro destino. La pregunta es: ¿cuándo?", cuestionó la dirigente.

Macero hizo referencia de ese modo a la promesa formulada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su planteo estuvo acompañado por un reclamo para que cesen los obstáculos que, según sostuvo, impiden el regreso de María Corina Machado a Venezuela.

"Si lo que está previsto en Venezuela es una transición democrática, aquí lo que tiene que pasar es que pongan la fecha y que dejen a los venezolanos elegir", afirmó. La dirigente también explicó que su regreso busca transmitir un mensaje de "confianza" para quienes quieran retornar al país.

"Es hora de volver a casa. Nosotros pertenecemos aquí y eso no nos lo va a robar nadie", sostuvo.

El contexto político y la situación de Machado

El regreso de Macero se produce en un escenario político venezolano que, según la información proporcionada, está fuertemente condicionado por el presidente estadounidense Donald Trump.

El gobierno chavista realiza una gestión fuertemente condicionada por Trump, a quien otorgó amplias facultades para llevar adelante inversiones en los estratégicos sectores petrolero y minero del país, luego de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero pasado. En ese marco, Macero también hizo referencia a la situación de Machado, quien permanece fuera de Venezuela desde diciembre.

La líder opositora salió de la clandestinidad en diciembre para viajar a Noruega, donde recibió el Premio Nobel de la Paz 2025. Después de una breve estadía en Estados Unidos, se instaló en Ciudad de Panamá, donde continúa exiliada.

Macero reclamó que se eliminen los obstáculos para que Machado pueda regresar.

Siete intentos y la expectativa por un octavo regreso

Macero se encarga de las comunicaciones dentro de Vente Venezuela, el espacio político de Machado, quien, según explicó su colaboradora, intentó regresar infructuosamente a Venezuela en siete oportunidades después de la captura de Maduro.

Washington no respalda ese regreso. Al arribar al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, Macero expresó su expectativa de que el próximo intento de Machado pueda finalmente concretarse.

"Espero que sea el octavo y el definitivo intento", afirmó. La dirigente también citó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, al referirse al derecho de Machado a retornar a su país.

"Como decía Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, ella tiene derecho como venezolana a estar aquí (...) no debería haber impedimento para volver", sostuvo. De esta manera, el regreso de Macero no quedó limitado a su propia decisión de abandonar el exilio y retornar a Venezuela. Su llegada volvió a colocar en primer plano la situación de María Corina Machado, su eventual retorno y el reclamo opositor para que se establezca un calendario electoral.