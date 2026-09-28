Prisionero de guerra: un argentino fue capturado por Ucrania tras ser engañado por el Ejército ruso

La historia de Roberto Yamil Ibrahim comenzó en abril de 2026, cuando encontró en Facebook un anuncio que ofrecía un "trabajo bien remunerado". Interesado en la propuesta, completó una solicitud y, posteriormente, fue incorporado a un grupo de WhatsApp en el que se organizaba el traslado de ciudadanos latinoamericanos para combatir del lado ruso.
Según la información difundida por el proyecto ucraniano "Quiero Vivir", Ibrahim, de 37 años y padre de dos hijos, fue engañado para incorporarse a las fuerzas rusas. El ofrecimiento que inicialmente aparecía como una oportunidad laboral derivó en un proceso de reclutamiento que lo llevó desde Argentina hasta Rusia y, finalmente, al frente de combate en Ucrania.
El traslado presentó además una particularidad: el argentino ni siquiera contaba con pasaporte para salir del país. De acuerdo con el relato difundido por la organización, la persona encargada del reclutamiento gestionó los documentos necesarios para que pudiera viajar, incluidos el visado y los pasajes de avión.
De Argentina a Moscú, con escalas en Europa y Turquía
Con la documentación resuelta, Ibrahim emprendió el viaje hacia Rusia. El trayecto incluyó escalas en Roma y Estambul, antes de llegar a Moscú el 11 de abril de 2026.
En la capital rusa fue recibido por un reclutador junto con un grupo de ciudadanos de otros países latinoamericanos. Entre ellos había colombianos, peruanos y mexicanos, quienes también habían viajado con el objetivo de incorporarse a las fuerzas militares rusas.
El traslado no terminó en Moscú. Desde allí, el grupo fue llevado a un centro de entrenamiento ubicado en la región rusa de Vorónezh, donde Ibrahim recibió preparación militar. Sin embargo, según la información difundida por "Quiero Vivir", esa preparación habría sido limitada.
El recorrido muestra así una rápida transición desde el contacto inicial a través de redes sociales hasta la incorporación a una estructura militar. En pocas semanas, la propuesta que había comenzado como un anuncio de empleo había llevado al argentino a territorio ruso y, posteriormente, a una zona de guerra.
Apenas unas semanas después, al frente de Lyman
En mayo de 2026, apenas unas semanas después de su llegada a Rusia, Ibrahim fue enviado al frente de Lyman. Allí quedó incorporado como soldado raso del 272.º Regimiento de Fusileros Motorizados del Ejército ruso.
La incorporación al frente se produjo poco después de su llegada al país y de un período de entrenamiento que, según la información difundida por la organización ucraniana, había sido limitado.
Su participación en los combates tuvo un punto de inflexión el 6 de julio de 2026, cuando resultó gravemente herido durante una operación militar. De acuerdo con el testimonio difundido, Ibrahim estuvo cerca de perder la vida y debió permanecer internado durante aproximadamente tres semanas para recibir atención médica.
La gravedad de las lesiones no significó, sin embargo, el final de su participación en las operaciones militares.
Herido y nuevamente enviado a una unidad
Pese a que todavía no se había recuperado completamente de sus heridas, el argentino volvió a ser asignado a una unidad militar.
Esta vez fue trasladado al 347.º Regimiento de Fusileros Motorizados, donde pasó a integrar un pelotón compuesto por soldados que también habían sufrido heridas anteriormente.
La nueva asignación precedió a su captura. A mediados de agosto de 2026, Ibrahim terminó en manos de las fuerzas ucranianas y pasó a convertirse, según la información revelada por "Quiero Vivir", en el primer ciudadano argentino tomado como prisionero de guerra en Ucrania.
Su recorrido militar había comenzado apenas unos meses antes, a partir de un anuncio publicado en una red social.
En un campo de prisioneros junto a otros extranjeros
Tras ser capturado, el ciudadano argentino fue trasladado a un campo de prisioneros de guerra, donde permanece junto con otros extranjeros que habían integrado las fuerzas rusas, siempre según la información publicada por el proyecto ucraniano.
La presencia de Ibrahim en ese lugar cierra, por el momento, una secuencia que comenzó con una oferta laboral difundida por Facebook y continuó con el traslado organizado hacia Rusia, el entrenamiento en Vorónezh, el envío al frente de Lyman, una grave herida en combate, una nueva asignación militar y, finalmente, su captura por las fuerzas ucranianas.
El reclutamiento de extranjeros bajo la advertencia de "Quiero Vivir"
El caso de Ibrahim es presentado por "Quiero Vivir" dentro de una advertencia más amplia sobre las propuestas de reclutamiento difundidas a través de redes sociales.
La organización sostiene que Rusia utiliza con frecuencia a combatientes extranjeros en operaciones de asalto particularmente peligrosas. También advierte sobre los riesgos que enfrentan las personas que aceptan propuestas de reclutamiento difundidas mediante plataformas digitales.
En el caso del argentino, la secuencia descrita por el proyecto ucraniano reúne esos elementos: un contacto inicial mediante Facebook, la incorporación a un grupo de WhatsApp, la gestión de documentación y pasajes, el traslado de un grupo de ciudadanos latinoamericanos a Rusia y, posteriormente, su incorporación a unidades militares que terminaron enviándolo al frente.
La historia de Roberto Yamil Ibrahim, de acuerdo con la información proporcionada, comenzó con la búsqueda de una oportunidad laboral y terminó con su captura en territorio ucraniano. Entre ambos extremos transcurrieron apenas unos meses: abril de 2026, cuando encontró el anuncio y llegó a Moscú el 11 de abril; mayo, cuando fue enviado al frente de Lyman; 6 de julio, cuando resultó gravemente herido; y mediados de agosto, cuando fue capturado por las fuerzas ucranianas.
Según "Quiero Vivir", el argentino permanece actualmente en un campo de prisioneros de guerra junto con otros extranjeros que combatieron del lado ruso.