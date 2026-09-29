"Es casi como una Constitución": líderes de la IA sellan un pacto de autorregulación en EE. UU.

En un escenario marcado por crecientes demandas públicas y legislativas orientadas a imponer límites más estrictos a la poderosa tecnología de inteligencia artificial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los principales líderes de las empresas de inteligencia artificial del país firmaron el martes un conjunto de normas de seguridad voluntarias. El trascendental acontecimiento fue informado de manera conjunta por el mandatario y por el titular de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

El encuentro se materializó tras un almuerzo de trabajo en la Casa Blanca, instancia en la cual el presidente estadounidense estuvo flanqueado por destacados directivos del sector. Entre los asistentes se encontraban Elon Musk (SpaceX), Mark Zuckerberg (Meta), Dario Amodei (Anthropic), Jensen Huang (Nvidia), Greg Brockman (OpenAI) y Sundar Pichai (Google), entre otros ejecutivos tecnológicos, de acuerdo con el reporte emitido por la cadena CBS News.

Al referirse a la naturaleza del pacto alcanzado, el presidente Trump no dudó en magnificar su relevancia institucional al señalar ante los medios que el documento "es casi como una Constitución, en cierto modo". Por su parte, Mike Johnson sostuvo que el grupo rubricó un acuerdo formal sobre "superinteligencia", término preferido por Trump para referirse a esta avanzada tecnología, describiéndolo simultáneamente como un "compromiso conjunto" y una "declaración de principios" diseñada para garantizar que las corporaciones adopten por iniciativa propia sólidos controles internos.

Autorregulación moral y mecanismos de fiscalización empresarial

Ante la consulta periodística respecto a si las nuevas normativas poseían carácter vinculante u obligatoriedad jurídica, el presidente Trump ofreció precisiones sobre el espíritu del acuerdo. El mandatario estadounidense manifestó de manera categórica que "creo que es moralmente vinculante. Creo que estoy viendo una tremenda capacidad de autorregulación y entienden que tienen que autorregularse".

Para respaldar este marco de supervisión voluntaria, los propios referentes del sector industrial detallaron los mecanismos de control que planean desplegar. El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, declaró ante la prensa que las compañías especializadas en inteligencia artificial acordaron implementar múltiples niveles de auditoría y controles. Este esquema integral contempla la realización de rigurosas evaluaciones internas combinadas con auditorías externas especializadas.

Como parte de la arquitectura de gobernanza corporativa, Zuckerberg añadió que los resultados de dichos auditores externos e internos serán revisados de forma independiente por el consejo de administración de cada empresa. En la misma línea de fiscalización, Trump reveló que los máximos líderes tecnológicos discutieron la futura conformación de un comité de 10 personas cuyo propósito central será "supervisar la empresa". Asimismo, el presidente norteamericano adelantó que tiene planeado nombrar a un "zar de la IA" durante el transcurso de los próximos tres o cuatro días.

Innovación sin frenos: la presentación del portal America.gov

Horas antes de concretar la cumbre con los directivos de las mayores compañías tecnológicas del país en la residencia presidencial, el gobierno estadounidense fijó su postura doctrinal respecto a los límites al progreso científico. Durante la presentación oficial de una nueva plataforma gubernamental basada en tecnología de vanguardia, Trump aseguró con firmeza que su administración no impondrá límites al desarrollo de la inteligencia artificial.

Ratificando su visión sobre el impacto histórico que proyecta esta herramienta digital, el jefe de Estado exclamó enfáticamente: "Jamás frenaré el crecimiento de una tecnología que superará a la Revolución Industrial", agregando que "no podemos detenerla, y estamos liderando por mucho".

En ese mismo acto, el mandatario introdujo públicamente a America.gov, un nuevo portal gubernamental diseñado para centralizar trámites administrativos complejos —tales como la solicitud de pasaportes— en una interfaz unificada. Este desarrollo tecnológico busca aglutinar con eficiencia los servicios correspondientes a distintas agencias federales, bajo la premisa de que "bajo la Administración Trump, creemos que su tiempo importa, que sus metas importan y que Estados Unidos debe ofrecer la mejor experiencia ciudadana de cualquier país".