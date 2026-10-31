Estados Unidos aseguró que "no participó directamente" en la huida de Bolsonaro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó hoy que su país "no participó directamente" del operativo que le permitió a Flávio Bolsonaro salir de Brasil, luego de haber perdido las elecciones, en el balotaje contra Luiz Inácio Lula Da Silva.

"Ya disponía de un visado, y el presidente (Donald Trump) tomó la decisión de permitirle entrar en el país", aseveró Rubio, y añadió que "no facilitamos nada, no participamos de ningún operativo".

En ese sentido, el funcionario estadounidense advirtió que su país "no participó directamente" en la salida de Bolsonaro, quien pasó por Puerto Iguazú, y desde allí abordó un vuelo privado hacia Miami, previa escala en Ecuador.

Rubio compareció este sábado ante los medios, en el marco del G-20, que se lleva a cabo en Atlanta, y desligó a la administración de Trump de haber intervenido en la maniobra.

El senador es investigado por el máximo tribunal de Brasil por presuntos actos de corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas, razón por la cual decidió irse de su país e instalarse en Estados Unidos, donde también reside su hermano, Eduardo.