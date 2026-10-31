Lula busca recuperar la iniciativa política y evitar una escalada con Milei tras la salida de Bolsonaro

"Dar vuelta la página". Esa es la estrategia que, según fuentes citadas por TN, gana fuerza en el entorno de Luiz Inácio Lula da Silva tras la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil. En el Palacio del Planalto consideran que el mandatario debe concentrar sus apariciones públicas en el armado del nuevo gobierno, que comenzará el 5 de enero, cuando inicie su cuarto mandato.

En la presidencia brasileña creen que quitarle protagonismo a Bolsonaro puede ayudar al Partido de los Trabajadores (PT) a ordenar su rumbo político. Por eso, los asesores de Lula buscan que las noticias y declaraciones del excandidato dejen de ocupar el centro de la agenda y que el presidente se enfoque en la gestión.

Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, perdió el balotaje frente a Lula y todavía no reconoció oficialmente la derrota. Tras la elección, la Justicia brasileña le impuso restricciones para salir del país y le ordenó entregar sus pasaportes. Sin embargo, el martes 27 de octubre ingresó a la Argentina por Misiones junto con su esposa y sus dos hijas. Luego abordó un avión privado desde Puerto Iguazú rumbo a Estados Unidos, con escala en Ecuador.

Lula apuesta a una salida diplomática

Según la reconstrucción de TN a partir de fuentes diplomáticas, Lula buscará sostener una posición moderada y pragmática durante los próximos meses.