Estados Unidos e Irán iniciarán negociaciones para un acuerdo de paz desde este viernes

En un movimiento diplomático de alto impacto, Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego de dos semanas que servirá como antesala para el inicio de negociaciones formales orientadas a alcanzar un acuerdo de paz. Las conversaciones comenzarán el viernes 10 de abril en Islamabad, capital de Pakistán, bajo un esquema que ya anticipa tensiones y condiciones estrictas.

El entendimiento para suspender las hostilidades se concretó apenas horas antes de que expirara un ultimátum impuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump. La amenaza era clara: un ataque directo a la infraestructura energética iraní si no se reabría el estratégico estrecho de Ormuz.

La intervención diplomática del primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, junto al mariscal Asim Munir, resultó clave para evitar una escalada inmediata. Como resultado, Trump decidió extender el plazo y frenar lo que describió como una "fuerza destructiva" lista para ser desplegada esa misma noche.

El plan iraní: diez puntos como base innegociable

El eje central de las negociaciones será un plan de diez puntos presentado por Teherán, que el Consejo de Seguridad Nacional de Irán ha establecido como la única base posible para el diálogo. Este documento incluye demandas estratégicas y militares de alto alcance.

Entre los principales requisitos se destacan:

Control iraní sobre el estrecho de Ormuz , una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

, una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Cese inmediato de ataques estadounidenses e israelíes tanto en territorio iraní como en áreas de influencia de la República Islámica.

tanto en territorio iraní como en áreas de influencia de la República Islámica. Retirada de tropas estadounidenses de toda la región.

de toda la región. Establecimiento de un tránsito "coordinado" con el Ejército iraní en el estrecho.

en el estrecho. Garantías firmes de no agresión contra aliados de Irán.

El Consejo de Seguridad Nacional iraní ha subrayado que el inicio de las negociaciones no implica el fin de la guerra, sino una instancia para definir los términos de un posible acuerdo, cuya aprobación final dependerá exclusivamente de la aceptación total de estas condiciones.

La postura de Washington: objetivos militares cumplidos

Desde la Casa Blanca, Trump confirmó que la suspensión de los ataques será recíproca y condicionada a la apertura "total, inmediata y segura" del estrecho de Ormuz, aunque bajo supervisión iraní, en línea con la propuesta de Teherán.

El mandatario sostuvo que Estados Unidos ya ha "cumplido y superado todos los objetivos militares", en referencia a la ofensiva del 28 de febrero realizada en conjunto con Israel. Este operativo dejó un saldo de alto impacto en la estructura de poder iraní, con la muerte de figuras clave como:

El líder supremo, el ayatolá Alí Khamenei

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani

El comandante de la Armada, Alireza Tangsiri

Estos hechos configuran un contexto en el que Washington considera haber consolidado una posición de fuerza antes de sentarse a negociar.

Islamabad, epicentro de una negociación decisiva

Las conversaciones en Islamabad se extenderán durante dos semanas, con posibilidad de prórroga si ambas partes lo acuerdan. La elección de Pakistán como sede refleja su papel como mediador activo y canal diplomático entre las partes.

Según el comunicado del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, difundido por las agencias Fars y Tasnim, el inicio de este proceso representa una "victoria diplomática" para la República Islámica. Teherán sostiene que llega a esta instancia tras haber alcanzado "casi todos los objetivos bélicos" y con el reconocimiento implícito de Washington al aceptar negociar bajo sus términos.

Un proceso abierto, pero lejos de la resolución

A pesar del avance que supone la apertura de este canal de diálogo, el escenario dista de ser definitivo. Irán ha sido explícito: la guerra solo concluirá si se aceptan íntegramente sus diez puntos. Esto deja abierta la posibilidad de que el alto el fuego sea apenas una pausa táctica en un conflicto de mayor alcance.

El equilibrio entre presión militar, exigencias estratégicas y mediación internacional será determinante en las próximas semanas. En Islamabad, no solo se discutirá un acuerdo: se pondrá a prueba la viabilidad de una paz condicionada por intereses profundamente contrapuestos.