Estados Unidos lanzó ataques contra Irán tras el derribo de un helicóptero Apache

El Comando Central de Estados Unidos (United States Central Command (CENTCOM)) anunció el martes el lanzamiento de nuevos ataques contra Irán en respuesta directa al derribo de un helicóptero Apache del Ejército estadounidense en la zona del estrecho de Ormuz.

Según el propio relato militar, la acción estadounidense se produjo después de que el helicóptero fuera abatido en circunstancias que desencadenaron una serie de represalias cruzadas. En paralelo, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)) informó que, como respuesta, se lanzaron misiles y drones hacia objetivos estadounidenses en la región.

La declaración del IRGC fue difundida a través de una publicación en Telegram, emitida poco después de que Estados Unidos confirmara públicamente que estaba ejecutando ataques de represalia.

Explosiones en territorio iraní y reportes de agencias locales

Como primer resultado de los ataques estadounidenses, se registraron explosiones en varias localidades iraníes. La agencia semioficial Tasnim informó sobre detonaciones en:

Sirik

Minab

Isla de Qeshm

De manera complementaria, la agencia Mehr también reportó explosiones en la ciudad costera de Sirik, citando a residentes locales que escucharon "varias explosiones en la zona", información que posteriormente fue recogida por la cadena CNN.

Estos reportes no fueron acompañados de una confirmación independiente de daños específicos en infraestructura militar o civil, pero sí consolidaron el relato de una escalada simultánea en múltiples puntos del territorio iraní.

Objetivos militares y respuesta estadounidense

Dos funcionarios estadounidenses declararon a CBS News que entre los objetivos de los ataques de represalia del ejército estadounidense contra Irán se encontraban emplazamientos de radar.

El propio CENTCOM detalló posteriormente en la red social X que:

"Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) comenzaron a lanzar ataques de autodefensa contra Irán a las 5 p. m. (hora del este) de hoy, bajo la dirección del Comandante en Jefe, en respuesta al derribo de un helicóptero Apache del Ejército estadounidense ocurrido ayer. La misión es una respuesta proporcional a la agresión iraní injustificada".

Este comunicado oficial enmarca la operación como una acción de "autodefensa" y "respuesta proporcional", subrayando la secuencia directa entre el derribo del helicóptero y la ofensiva posterior.

Donald Trump y la justificación política de la respuesta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, brindó declaraciones a la cadena ABC News, donde sostuvo:

"Creo que es muy importante responder. Derribaron un helicóptero y estamos respondiendo en este mismo momento. Creo en responder con firmeza. Siempre lo he creído a lo largo de mi vida. Y tenemos un acuerdo que era muy bueno, y probablemente lo seguirá siendo".

Trump agregó:

"Esta es una respuesta a lo que hicieron con nuestro helicóptero anoche, y creo que la respuesta debe ser muy fuerte, muy contundente, y eso es precisamente lo que es esta".

En paralelo, el mandatario afirmó en Truth Social que:

"Los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache de alta tecnología mientras patrullaba sobre el estrecho de Ormuz",

y añadió que ambos pilotos involucrados se encuentran "a salvo e ilesos".

Asimismo, remarcó que las fuerzas militares le habían informado la situación y reiteró que "Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque".

Versión sobre el derribo y operación de rescate

Un funcionario estadounidense citado por NBC News indicó que los indicios actuales apuntan a que el helicóptero Apache habría sido derribado por un dron iraní, aunque esta versión no fue presentada como confirmación definitiva.

Por su parte, CENTCOM informó que los dos tripulantes fueron rescatados por una embarcación no tripulada tras el siniestro ocurrido frente a la costa de Omán. Este hecho fue descrito como inédito para las fuerzas estadounidenses.

El rescate fue realizado por un buque de superficie no tripulado del Grupo de Trabajo 59, identificado como un dron marino. El capitán Tim Hawkins, portavoz del grupo, explicó a NBC News que:

El vehículo localizó y rescató a los soldados

Ambos recibieron atención médica

"El grupo de trabajo comenzó a desplegar estos drones en la zona a finales de marzo"

La posición iraní y advertencias diplomáticas

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, publicó en la red social X un mensaje en el que advirtió sobre la presencia militar extranjera en la región, sin reconocer participación iraní en el derribo del helicóptero.

Araghchi señaló:

"Las fuerzas extranjeras cercanas a nuestro territorio corren un riesgo constante debido a errores humanos, accidentes o la posibilidad de quedar atrapadas en un fuego cruzado".

Y añadió: