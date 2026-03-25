Estados Unidos le presentó a Irán un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra en Medio Oriente

En un contexto de alta tensión en Medio Oriente, Estados Unidos presentó a Irán un plan de al menos 15 puntos con el objetivo de alcanzar un cese al fuego y poner fin a las hostilidades en la región. La información fue revelada por The New York Times, que aseguró que la propuesta fue transmitida a Teherán a través de intermediarios de Pakistán.

La iniciativa fue impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había afirmado previamente que la Casa Blanca mantenía comunicaciones con la cúpula del gobierno iraní. Entre los objetivos centrales del plan se encuentra garantizar el libre tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el comercio global de energía.

Sin embargo, el régimen iraní no solo rechazó la propuesta, sino que además desmintió la existencia de negociaciones en curso.

Intermediación de Pakistán y sorpresa en Israel

Según el reporte del diario estadounidense, el plan fue acercado mediante intermediarios de Pakistán, que se ofrecieron a facilitar un canal de diálogo entre Washington y Teherán.

El propio primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, manifestó públicamente que su país está dispuesto a "facilitar conversaciones significativas y concluyentes" para poner fin a la guerra.

El esquema diplomático incluyó la aceptación "en principio" de Estados Unidos para participar en conversaciones en territorio pakistaní, de acuerdo con funcionarios de ese país, junto a fuentes egipcias y diplomáticos del Golfo.

Uno de los aspectos más relevantes del episodio es que, según la misma fuente citada por el medio, Israel no estaba al tanto de la comunicación, pese a haber solicitado a Washington que continúe con la ofensiva contra Irán. Este elemento introduce un factor adicional de complejidad en la dinámica geopolítica del conflicto.

Contenido del plan y objetivos estratégicos

Aunque no se difundieron detalles completos del documento, fuentes citadas indicaron que el plan aborda múltiples dimensiones clave del conflicto. Entre los ejes principales se destacan:

Alivio de sanciones económicas

Cooperación en materia nuclear civil

Reversión del programa nuclear iraní

Supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica

Limitaciones al desarrollo de misiles

Garantías de acceso al estrecho de Ormuz para el transporte marítimo

Estos puntos reflejan un intento de Washington por combinar incentivos y restricciones, en una estrategia orientada a reducir tensiones y asegurar condiciones de estabilidad en la región.

La respuesta de Irán

La reacción de Irán fue inmediata y contundente. Si bien confirmó haber recibido la propuesta a través de los intermediarios pakistaníes, el gobierno persa negó cualquier tipo de negociación.

El teniente coronel Ebrahim Zolfaghari, vocero del Cuartel General Central Khatam Al-Anbiya, cuestionó duramente la iniciativa:

"¿Sus conflictos internos han llegado al punto de que están negociando con ustedes mismos?"

"Nuestra primera y última palabra fue la misma desde el primer día... alguien como nosotros nunca llegará a un acuerdo con alguien como ustedes"

El mensaje fue acompañado por una postura firme de las fuerzas armadas iraníes, que reafirmaron su compromiso con la defensa del país y descartaron cualquier acercamiento diplomático en los términos planteados por Estados Unidos.

Escalada militar en paralelo a la diplomacia

El intento de negociación se produce en un escenario de incremento de la presencia militar estadounidense en la región. Las fuerzas armadas de Estados Unidos se preparan para desplegar:

1000 soldados adicionales en Medio Oriente

Un contingente ya existente de 50.000 tropas

Unidades Expedicionarias de Marines, que sumarán alrededor de 5000 efectivos

Este refuerzo militar se combina con los esfuerzos diplomáticos encabezados por figuras clave de la administración estadounidense, como el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente, JD Vance, quienes participan en las gestiones para alcanzar un acuerdo.

Trump, por su parte, aseguró que los esfuerzos se están intensificando y sostuvo: "Tenemos a varias personas haciéndolo... el otro lado les gustaría llegar a un acuerdo".

Tensiones en el terreno y señales contradictorias

Mientras se desarrollan estas gestiones, el conflicto continúa activo. Irán lanzó nuevos ataques contra Israel y la región del Golfo Pérsico, incluyendo un episodio que provocó un incendio de gran magnitud en el Aeropuerto Internacional de Kuwait, acompañado por una densa columna de humo negro.

En paralelo, el presidente estadounidense decidió extender el plazo de 48 horas que había fijado para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, luego de advertir que, de no hacerlo, se producirían ataques contra infraestructuras clave.