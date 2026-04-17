Estados Unidos mantiene el bloqueo naval sobre Irán pese a la reapertura del estrecho de Ormuz

El jefe del Comando Central de Estados Unidos, Bradley Cooper, confirmó este viernes que las fuerzas militares norteamericanas están en condiciones de mantener de manera indefinida el bloqueo naval sobre embarcaciones vinculadas a Irán en el estrecho de Ormuz. La medida responde a una orden directa del presidente Donald Trump, quien ha definido una estrategia de presión selectiva en la región.

Cooper fue enfático al señalar que el operativo continuará "mientras así lo disponga la Casa Blanca", subrayando la dependencia directa de la decisión política sobre el despliegue militar. Este posicionamiento reafirma la lógica de control estratégico en un punto neurálgico para el comercio energético global.

Capacidad operativa y vigilancia permanente

El almirante detalló que el despliegue militar estadounidense cuenta con una capacidad de vigilancia constante y sostenida, apoyada en tecnología avanzada y presencia activa en la zona. Entre los recursos utilizados se destacan:

Drones MQ-9 , empleados para reconocimiento y monitoreo continuo.

, empleados para reconocimiento y monitoreo continuo. Aviones de patrullaje marítimo P-8 , que amplían el alcance de supervisión aérea.

, que amplían el alcance de supervisión aérea. Patrullaje combinado aéreo y naval, que asegura cobertura integral del estrecho.

Según explicó Cooper, estos medios permiten observar de forma permanente los puertos iraníes, garantizando un control efectivo "todo el tiempo que sea necesario". Esta capacidad refuerza la idea de un bloqueo técnicamente sostenible a largo plazo.

Sin incidentes, pero con disuasión efectiva

Desde el inicio de la operación, el jefe militar indicó que no se registraron ataques contra buques estadounidenses, un dato que sugiere una contención efectiva del conflicto en el plano marítimo.

Durante este período:

19 embarcaciones intentaron atravesar el bloqueo .

. Todas desistieron tras recibir advertencias de las fuerzas estadounidenses.

de las fuerzas estadounidenses. No se produjeron incidentes ni enfrentamientos directos.

Este comportamiento evidencia el carácter disuasivo del operativo, donde la presión militar evita la escalada sin necesidad de confrontación directa.

El factor minas y las tareas de desminado

Otro de los puntos críticos señalados por Cooper fue la presencia de minas en el estrecho. Aunque evitó precisar cifras, aseguró que Irán ha desplegado un volumen significativo desde febrero.

No obstante, remarcó que:

Las capacidades de Estados Unidos permiten neutralizar estas amenazas .

. Se mantienen activas las tareas de desminado en la zona.

La importancia de estas acciones radica en que el estrecho de Ormuz constituye una ruta clave para el comercio energético global, por donde circula una porción significativa del petróleo mundial.

Reapertura del estrecho: gesto de distensión iraní

En paralelo al despliegue militar estadounidense, el Gobierno de Irán confirmó que el estrecho permanecerá habilitado para la navegación comercial, en el marco del alto el fuego acordado entre ambas naciones.

El anuncio fue realizado por el canciller Abbas Araghchi, quien precisó que:

"El paso para todos los buques comerciales a través del Estrecho de Ormuz se declara completamente abierto durante el resto del período de alto el fuego".

Esta decisión se alinea con el esquema definido por la autoridad portuaria iraní y representa un gesto concreto de distensión, al menos en el plano económico y comercial.

La reacción de Trump y la ambigüedad estratégica

Tras la confirmación iraní, Donald Trump celebró públicamente la medida a través de su red Truth Social. En su mensaje, afirmó:

"Irán acaba de anunciar que el estrecho de Irán está completamente abierto y listo para el paso libre. ¡Gracias!"

Sin embargo, el propio mandatario había señalado previamente que, pese a la reapertura, el bloqueo "seguirá en plena vigencia" exclusivamente sobre Irán, hasta alcanzar un acuerdo bilateral.

Esta dualidad refleja una estrategia ambigua pero calculada:

Por un lado, se permite la circulación comercial global.

Por otro, se mantiene la presión directa sobre Teherán.

Un equilibrio inestable en una zona crítica

La coexistencia de un bloqueo militar selectivo y una apertura comercial parcial configura un escenario de alta complejidad. Mientras Estados Unidos demuestra su capacidad de control y disuasión, Irán busca sostener la actividad económica sin escalar el conflicto.

En este contexto, el estrecho de Ormuz se consolida una vez más como un epicentro geopolítico, donde cada movimiento —militar o diplomático— tiene repercusiones globales.

La situación actual no representa una resolución definitiva, sino más bien un equilibrio transitorio, sostenido por decisiones políticas, capacidad militar y una delicada negociación en curso.