Estados Unidos: nuevos archivos del caso Epstein incluyen denuncias contra Donald Trump

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) publicó nuevos documentos vinculados al caso del financista Jeffrey Epstein que incluyen denuncias en las que se menciona al presidente Donald Trump y que, según se indicó, habían sido omitidas en publicaciones anteriores del expediente.

Entre los archivos difundidos figura el testimonio de una mujer que en 2019 declaró ante el FBI haber sido abusada sexualmente cuando tenía entre 13 y 14 años. Según consta en el documento, la denunciante afirmó que los hechos habrían ocurrido en encuentros en los que también participaba Epstein.

El archivo dado a conocer contiene 19 páginas con la declaración de la mujer. En su relato ante los investigadores federales, sostuvo que fue presentada a Trump cuando era menor de edad en un edificio ubicado en Nueva Jersey.

De acuerdo con su testimonio, la denunciante aseguró que fue forzada a realizar sexo oral al entonces empresario y que reaccionó mordiéndolo. También afirmó que, tras el episodio, fue retirada del lugar.

En el mismo documento se menciona que Trump y Epstein utilizaban expresiones como "carne fresca", "sin contaminar" y "no hastiado" para referirse a las chicas, según consta en el relato presentado ante las autoridades federales.

Estos fragmentos, según trascendió, no habían sido incluidos en las publicaciones previas del Departamento de Justicia. No obstante, se indicó que todavía podrían faltar otras páginas del expediente que aún no fueron difundidas públicamente.

De acuerdo con la información oficial, el FBI entrevistó a la denunciante en cuatro oportunidades y también tomó declaración al menos una vez a una amiga de la mujer, quien habría respaldado su versión sobre los hechos denunciados.

La publicación de los documentos generó cuestionamientos políticos en Washington. Legisladores demócratas del Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes citaron a la fiscal general Pam Bondi para que explique por qué parte del material no había sido divulgado previamente.

Desde el Departamento de Justicia señalaron que algunas entrevistas habían sido "codificadas incorrectamente como duplicadas", lo que habría provocado que fueran retiradas temporalmente antes de ser republicadas en línea.

Sin embargo, continúan las dudas sobre la totalidad de los documentos disponibles. El periodista independiente Roger Sollenberger, quien revisó los números de serie de los archivos publicados, sostuvo que podrían faltar al menos 37 páginas del expediente.

Los legisladores que impulsan la investigación señalaron que buscarán obtener explicaciones cuando la fiscal general comparezca ante el comité bajo juramento para aclarar la difusión parcial del material.