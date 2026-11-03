Estados Unidos suspenderá a fin de año la ayuda militar a Israel por US$4.000 millones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el martes que recortará 4.000 millones de dólares en ayuda a Israel a finales de año porque "no la necesitan".

Trump, en declaraciones a Fox News la mañana del día de las elecciones, sugirió que la ayuda estadounidense a Israel se ha convertido en un poderoso argumento político para los demócratas y cuestionó por qué los republicanos deberían "soportar los ataques" de candidatos como el nominado demócrata al Senado por Michigan, Abdul El-Sayed, cuando Israel no necesita ayuda, reportó la cadena CNN.

"Es un argumento desafortunado porque cuando dices: '¿Por qué no les damos a todos 4 mil millones de dólares?' Israel es nuestro principal objetivo; les damos más que a nadie, y ya no lo necesitan", dijo.

Estados Unidos proporciona a Israel 3.800 millones de dólares anuales en ayuda militar en virtud de un memorando de entendimiento de 10 años que entró en vigor en 2018 y que expira en 2028. Trump parece estar sugiriendo que lo rescindiría a finales de este año. Israel tiene permitido usar esa ayuda para comprar armamento estadounidense, por lo que el dinero, en última instancia, va a parar a los fabricantes de armas estadounidenses.

Trump dijo que si Israel necesitaba el dinero, continuaría con la ayuda, pero agregó que había "llegado a un acuerdo" con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El anuncio de Trump se produce una semana después de las elecciones israelíes, en las que el presidente estadounidense expresó su total apoyo a Netanyahu. Trump calificó a Netanyahu como "el tipo de socio que Estados Unidos exige de Israel, un país por el que ha hecho tanto".

La repentina noticia de que Trump pondrá fin a la ayuda a Israel parece suponer un giro radical, eliminando uno de los pilares principales del apoyo militar estadounidense a Israel.

La última conversación telefónica registrada entre ambos líderes fue el sábado. Se desconoce si han hablado desde entonces. CNN se ha puesto en contacto con la oficina de Netanyahu y la Casa Blanca.

Netanyahu ha hablado abiertamente sobre la necesidad de poner fin a la ayuda militar estadounidense a Israel, pero nunca en un plazo tan corto, agrega el reporte de CNN.

En mayo, Estados Unidos e Israel iniciaron conversaciones formales para un nuevo acuerdo que sustituyera el memorando de entendimiento, aunque no está claro si existe algún marco establecido.

A pocos días de las elecciones de la semana pasada, Netanyahu declaró a un canal de noticias israelí que se acercaba el fin de la ayuda estadounidense. "Si creen que vamos a seguir recibiendo lo que conseguí en dos ocasiones, decenas de miles de millones de dólares en ayuda estadounidense para el presupuesto de defensa, acostúmbrense a la realidad de que no será así", afirmó.

En marzo de 2025, la administración Trump también autorizó un paquete de ayuda militar de 4.000 millones de dólares para Israel tras el fracaso del segundo alto el fuego en Gaza.

Cuando Fox le preguntó si se refería a un recorte de 4 mil millones de dólares en ayuda militar o a un pago único de 4 mil millones de dólares, el presidente respondió: "Como usted quiera definirlo".