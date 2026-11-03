Elecciones en EE.UU.: Trump pone a prueba su poder y Milei sigue de cerca el resultado

Las elecciones legislativas de Estados Unidos de este martes se presentan como una prueba política decisiva para el presidente Donald Trump. Aunque los comicios de medio término, conocidos como midterms, no ponen en juego su continuidad en la Casa Blanca, el resultado determinará el equilibrio de fuerzas en el Congreso y condicionará la capacidad del mandatario para gobernar durante los últimos dos años de su mandato.

La renovación legislativa será clave para definir el futuro de numerosas iniciativas impulsadas por la administración republicana. El Congreso constituye una pieza central del sistema institucional estadounidense, ya que tiene atribuciones para aprobar leyes, definir presupuestos y supervisar las decisiones del Poder Ejecutivo.

La disputa electoral enfrenta al Partido Republicano, que actualmente controla las dos cámaras legislativas, con el Partido Demócrata, que busca recuperar terreno y modificar la composición del Parlamento.

Una eventual victoria opositora podría reducir el margen de acción de Trump, bloquear parte de su programa de Gobierno y habilitar investigaciones sobre distintas decisiones de su administración. En cambio, si los republicanos logran conservar sus mayorías, el Presidente contará con mayores posibilidades de avanzar con su agenda legislativa.

El resultado también tendrá repercusiones fuera de Estados Unidos. En particular, será observado de cerca por el Gobierno argentino, debido a la relación política y económica que Javier Milei construyó con Trump, considerado uno de sus principales aliados internacionales.

Qué se vota este martes en Estados Unidos

La jornada electoral tendrá un alcance amplio y no se limitará a la renovación de las autoridades del Congreso federal. Los estadounidenses elegirán a los 435 integrantes de la Cámara de Representantes, cuyos mandatos tienen una duración de dos años. Además, se renovarán 35 de las 100 bancas del Senado. Los senadores tienen períodos de seis años y sus elecciones se realizan de manera escalonada, por lo que no todas las bancas se ponen en juego en una misma convocatoria.

El resultado determinará qué partido tendrá la mayoría en cada una de las cámaras durante los próximos dos años, un aspecto central para la gobernabilidad de Trump y para el funcionamiento del sistema político estadounidense.

La elección también contempla cargos y decisiones en los distintos niveles de gobierno. En 36 estados se votarán gobernadores y, al mismo tiempo, se realizarán comicios para legislaturas locales, además de consultas sobre iniciativas y reformas estatales. De acuerdo con los datos recopilados por la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, 46 estados renovarán parte de sus cuerpos legislativos y 39 someterán a consideración de los votantes medidas de alcance estatal.

En total, la jornada definirá miles de cargos y decisiones políticas en diferentes niveles de gobierno, lo que convierte a las midterms en una instancia de alcance nacional, con consecuencias que exceden la disputa entre los dos principales partidos.

Por qué las elecciones estadounidenses se realizan un martes

La tradición de votar los martes tiene un origen histórico que se remonta al siglo XIX. En 1845, el Congreso estadounidense estableció que las elecciones federales se realizaran el martes posterior al primer lunes de noviembre. La decisión buscó unificar el calendario electoral de los estados y evitar que las diferencias en las fechas de votación generaran problemas de coordinación, fraude o manipulación.

La elección del mes de noviembre también respondió a las características de una sociedad que, en aquel momento, era mayoritariamente rural y agrícola. La intención era que los ciudadanos pudieran votar una vez finalizada la cosecha y antes de la llegada del invierno más duro.

El martes fue elegido para facilitar la participación de quienes vivían lejos de los centros de votación. La organización del calendario permitía que las personas viajaran después del domingo, considerado un día de descanso religioso para buena parte de la población, y pudieran regresar sin tener que hacerlo durante la jornada electoral.

También se buscó evitar que la votación coincidiera con el primer día del mes, cuando muchos comerciantes realizaban sus balances. De esta manera, la fecha quedó establecida como una regla institucional que continúa vigente y que determina el calendario de las elecciones federales estadounidenses.

Qué se juega Trump en las elecciones de medio término

Aunque el nombre de Trump no aparecerá en la boleta, el resultado será interpretado como una evaluación de sus primeros dos años de gestión. Las elecciones de medio término suelen convertirse en una instancia de respaldo o castigo para el partido que ocupa el Gobierno.

En esta oportunidad, el debate electoral está atravesado por cuestiones económicas y políticas que inciden en la vida cotidiana de los estadounidenses. Entre los principales temas se encuentran la economía, el costo de vida, la inflación, la inmigración y las políticas arancelarias.

El Partido Republicano llega a la votación con mayorías ajustadas en ambas cámaras. En la Cámara de Representantes cuenta con 218 bancas frente a las 214 de los demócratas, mientras que en el Senado tiene 53 escaños contra 47 de la oposición.

La composición actual deja en evidencia la importancia de cada resultado electoral para determinar el equilibrio legislativo. Si los demócratas recuperan una o ambas cámaras, tendrán herramientas para bloquear proyectos del oficialismo, demorar nombramientos y utilizar las comisiones parlamentarias para investigar decisiones del Gobierno.

Por el contrario, si los republicanos conservan el control del Congreso, Trump tendrá mayor margen para impulsar sus iniciativas y sostener el programa político con el que llegó a la Casa Blanca.

La estrategia ante una eventual derrota legislativa

La administración republicana ya trabaja sobre un escenario de mayor resistencia en el Congreso. Según informó Reuters, funcionarios de la Casa Blanca, entre ellos el vicejefe de Gabinete Stephen Miller y el director de presupuesto Russell Vought, trabajan desde abril en alternativas para avanzar mediante facultades ejecutivas, sin necesidad de nuevas leyes aprobadas por el Poder Legislativo.

Las áreas bajo análisis incluyen inmigración, aranceles, vivienda y gasto público. La preparación de estas alternativas busca ampliar las herramientas disponibles para el Ejecutivo ante una eventual pérdida de las mayorías republicanas. Sin embargo, el uso de facultades presidenciales no reemplaza todas las atribuciones del Congreso.

Trump también anticipó que recurrirá al veto si los demócratas consiguen el control legislativo.

"Supongo que me convertiré en el señor del veto", afirmó durante una entrevista con el podcast Pod Force One, del New York Post. La estrategia contempla bloquear iniciativas impulsadas por la oposición y luego buscar acuerdos. No obstante, un Congreso controlado por los demócratas podría ejercer mecanismos de supervisión que la Casa Blanca no tendría posibilidades de neutralizar mediante decretos.

Entre esas herramientas se encuentran las investigaciones parlamentarias, las citaciones y los pedidos de documentación.

Además, las medidas ejecutivas que excedan las atribuciones presidenciales podrían terminar en los tribunales, lo que introduciría otro frente de tensión para la administración Trump.

El impacto de las elecciones en la Argentina y Javier Milei

El resultado de las midterms también será seguido de cerca por el Gobierno argentino. Javier Milei convirtió la relación con Washington en uno de los ejes de su política exterior y construyó un vínculo político y económico estrecho con la administración Trump.

El Presidente estadounidense se transformó en un aliado para respaldar el programa económico argentino y el posicionamiento internacional del Gobierno de Milei.

En ese contexto, una eventual pérdida de poder legislativo republicano podría reducir la capacidad política de Trump para impulsar iniciativas vinculadas con la relación bilateral. Uno de los antecedentes más concretos de ese vínculo es el respaldo financiero anunciado por el Tesoro estadounidense en octubre de 2025, que incluyó una línea de swap por u$s20.000 millones.

Sin embargo, ese apoyo también generó cuestionamientos de legisladores estadounidenses, quienes plantearon dudas sobre el uso de recursos públicos y sus efectos para los contribuyentes y los sectores productivos de ese país.

El Congreso cuenta con atribuciones de supervisión sobre la política exterior y financiera del Poder Ejecutivo. Por esa razón, un cambio en su composición podría incrementar el escrutinio sobre futuras iniciativas de asistencia a la Argentina.

El acuerdo comercial y las posibles consecuencias para el vínculo bilateral

Otro de los puntos que se encuentran bajo observación es la agenda comercial entre ambos países. En febrero de 2026, los gobiernos de Estados Unidos y Argentina anunciaron la firma de un acuerdo de comercio e inversiones recíprocos, que contempla la reducción de barreras y la promoción de inversiones en sectores como energía, minerales críticos, infraestructura y tecnología.

El entendimiento debe atravesar el tratamiento institucional correspondiente. En ese escenario, un Congreso estadounidense con mayor presencia opositora podría introducir controles adicionales y abrir discusiones sobre las prioridades comerciales de Trump. Sin embargo, un cambio en la composición legislativa no implica por sí mismo que los compromisos bilaterales vayan a modificarse.

Para Milei, el resultado electoral tendrá una lectura que excede la afinidad personal e ideológica con el mandatario estadounidense. La continuidad del vínculo estratégico también dependerá de las instituciones de Estados Unidos, de los intereses económicos de ambos países y de la capacidad de la Casa Blanca para sostener sus decisiones.

Las elecciones de medio término no definirán por sí solas el futuro de la relación bilateral, pero sí determinarán el margen político con el que Trump podrá conducirla durante la segunda mitad de su mandato.

En definitiva, la votación de este martes será una instancia decisiva para el equilibrio institucional de Washington. El resultado establecerá si el Presidente conserva las herramientas legislativas necesarias para impulsar su programa o si deberá enfrentar un Congreso más opositor, con mayores posibilidades de supervisar sus decisiones y condicionar su agenda política y económica.