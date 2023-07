Eunice Newton Foote, la homenajeada por Google: Quién fue y qué hizo

En un primer momento, Eunice Newton Foote fue una científica climatóloga, e inventora estadounidense.

Sobre el doodle:

En el 204° aniversario de su nacimiento, la científica estadounidense y activista por los derechos de las mujeres fue la primera persona en descubrir el efecto invernadero y su papel en el calentamiento del clima del planeta.

Ella nació un día como hoy, pero de 1819, en Connecticut, Estados Unidos, y estudió en el Troy Female Seminary, una escuela que la incentivó a asistir a conferencias de ciencias y participar en laboratorios de química.

Además de apasionarse por la ciencia, Foote también comenzó a interesarse y a hacer campaña por los derechos de las mujeres, en una época en la que eran ampliamente rechazadas por la comunidad científica. De esta forma, en 1848, asistió a la primera Convención de los Derechos de la Mujer en Seneca Fall, y fue la quinta signataria de la Declaración de Sentimientos: un documento que exigía la igualdad de la mujer en el estatus social y legal.

En lo que se refiere a química, Foote comenzó a realizar experimentos por cuenta propia y decidió comparar las temperaturas del aire exterior que alcanzaban diversos gases al calentarse. Luego de colocar termómetros de mercurio en cilindros de vidrio, descubrió que el recipiente que contenía dióxido de carbono experimentaba el efecto de calentamiento más significativo al sol, y que también tardaba más en enfriarse. Así fue cómo se convirtió en la primera en establecer la conexión entre el aumento de los niveles de dióxido de carbono y el calentamiento de la atmósfera.

Luego de publicar sus hallazgos, hizo un segundo estudio sobre la electricidad estática atmosférica, el cual fue publicado en la revista Proceedings of the American Association for the Advancement of Science. Estos estudios de física fueron los dos primeros en ser publicados por una mujer en Estados Unidos.



En 1856, un científico presentó su trabajo en la reunión anual de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, lo que generó discusiones académicas que llevaron a más experimentos. De esa forma, se descubrió lo que se conoce como efecto invernadero, que es cuando gases, como el dióxido de carbono, atrapan el calor del sol y hacen que la temperatura de la atmósfera terrestre aumente gradualmente.

Si bien durante casi 100 años su investigación fue “olvidada”, su trabajo fue el primero en hacer un llamado de atención sobre el problema del cambio climático.

¿Cómo funcionan los gases de “efecto invernadero”?

Cuando la Tierra absorbe radiación solar, parte de esta se emite como radiación infrarroja. Los gases como el dióxido de carbono absorben el calor y lo reflectan de vuelta a la Tierra, creando lo que se conoce como “efecto invernadero”. Así, a medida que pasa el tiempo, los niveles cada vez más altos de estos gases en la atmósfera elevan la temperatura del planeta, lo que explica actualmente el incremento del calor en varias regiones del planeta, registrando cifras históricas y causando desastres, donde los daños colaterales los sufren los humanos.