Facebook eliminó un video de Bolsonaro por vincular la vacuna contra Covid-19 con el HIV

Facebook eliminó un video hecho por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por mentir sobre la pandemia, específicamente al vincular falsamente a los vacunados contra el coronavirus con la posibilidad de desarrollar HIV, el virus del sida.



La decisión fue tomada tanto en Facebook como en otra de sus empresas digitales, la red Instagram, en medio de la gran ola de indignación causada tras la transmisión en vivo realizada en la noche del jueves por Bolsonaro, quien ha decidido no vacunarse contra la Covid-19 y se opone a exigir la inmunización para la reapertura económica.



"Nuestras políticas no permiten argumentos de que las vacunas matan o pueden causar daños graves", dijo un portavoz de Facebook en la oficina regional de San Pablo a la prensa brasileña.



En su 'live' de Facebook, Bolsonaro divulgó una noticia falsa que circula en las redes sociales de la ultraderecha británica como si fuera verdadera.



Dijo que "los vacunados contra la Covid-19 está desarrollando el síndrome de inminudeficiencia adquirida" y rápidamente aclaró que no iba seguir con el tema por temor a ser levantado del aire.



Bolsonaro ya fue sancionado por redes tras defender remedios sin eficacia contra la Covid-19, un caso que fue tipificado por charlatanismo por la acusación del informe de la comisión del Senado que investiga su gestión frente a la pandemia, que imputa al mandatario otros nueve delitos, entre ellos contra la humanidad,



El informe será votado este martes por la comisión.



La vinculación entre el coronavirus y HIV fue desmentida por especialistas de todo el mundo.



"La afirmación es absurda y anticientífica. No existe ninguna posibilidad de estas vacunas provocar eso, la afirmación es absurda y anticientífica", dijo Denise Garrett, epidemiólogo y vicepresidente del Instituto Sabin, de Estados Unidos.

El video fue sacado del aire el domingo por la noche.



Es la primera vez que la corporación mediática fundada por el estadounidense Mark Zuckerberg remueve un video del presidente brasileño, que todos los jueves hace una transmisión en vivo.



En marzo de 2020 Facebook había eliminado una publicación de Bolsonaro que recomendaba el antipalúdico cloroquina como remedio contra el coronavirus, pero la de noche fue la primera censura a un material audiovisual.



El diario Folha de Sao Paulo publicó que Bolsonaro violó 29 veces en 2021 las normas de Facebook .



El senador Alessandro Vieira, del centroderechista partido Cidadanía, pidió el envío del caso de Facebook al Supremo Tribunal Federal, que investiga a Bolsonaro por participar de la divulgación de noticias falsas a la población sobre la pandemia.



El mandatario está siendo investigado en la justicia electoral por supuestamente haberse valido de manera ilegal, con financiación oculta de campaña hecha por sus seguidores, de otra empresa de Facebook, la red social de mensajería Whatsapp, clave para la viralización de la imagen del presidente en la campaña victoriosa de 2018.