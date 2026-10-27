Flávio Bolsonaro le pidió asilo político a Trump y ya está en vuelo a EE.UU.

El senador brasileño Flávio Bolsonaro habría solicitado asilo político al presidente estadounidense Donald Trump y estaría viajando hacia Estados Unidos, según información atribuida a agencias internacionales. El excandidato presidencial llegaría al aeropuerto de Miami acompañado por su familia, en medio de una investigación por lavado de dinero y de una controversia judicial relacionada con sus documentos de viaje.

Medios brasileños aseguran que el dirigente salió de Brasil después de incumplir una orden del juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, quien le exigió entregar todos sus pasaportes, incluidos los correspondientes a otras nacionalidades, a la Policía Federal en un plazo de 24 horas.

De acuerdo con el diario Metrópoles, Flávio Bolsonaro viajó hacia Estados Unidos junto con su mujer y sus dos hijas. El medio sostuvo que el avión ya se encontraba en vuelo y señaló que la información había sido confirmada por personas cercanas a la familia.

La presunta salida se produce en un escenario marcado por las consecuencias de las elecciones del domingo 25 de octubre, la prohibición judicial de abandonar Brasil y las averiguaciones para establecer el paradero del senador. Sin embargo, las versiones sobre el recorrido realizado y la solicitud de asilo político deben distinguirse de las confirmaciones oficiales disponibles sobre su situación.

La medida judicial que originó la controversia fue adoptada el domingo por la noche y se dictó en el marco de una investigación por lavado de dinero que involucra a Flávio Bolsonaro y al abogado Willer Tomaz.

La obligación de entregar todos los pasaportes

La resolución de Alexandre de Moraes estableció tres medidas centrales para el senador. Las disposiciones alcanzaron sus vínculos con el abogado investigado y sus documentos de viaje, además de imponerle la obligación de entregar los pasaportes extranjeros dentro de un plazo determinado.

Las medidas dispuestas por la Justicia fueron las siguientes:

Prohibición de contacto: Flávio Bolsonaro no puede mantener contacto con el abogado Willer Tomaz.

Cancelación de pasaportes brasileños: la disposición alcanza a todos los documentos brasileños emitidos a nombre del senador, incluido el pasaporte diplomático.

Entrega obligatoria de pasaportes extranjeros: debía poner a disposición de la Policía Federal cualquier pasaporte correspondiente a otra nacionalidad dentro de las 24 horas establecidas por el juez.

La orden no se limitó, por lo tanto, a los documentos expedidos por las autoridades brasileñas. También contempló los pasaportes que el senador pudiera tener como ciudadano de otro país. En junio de 2025, la subsecretaria del Interior de Italia, Wanda Ferro, confirmó que Flávio Bolsonaro posee pasaporte italiano. Ese documento también debía ser entregado en cumplimiento de la resolución judicial.

El incumplimiento del plazo, sumado a las versiones sobre una posible salida de Brasil, llevó a las autoridades a investigar los movimientos del dirigente y a verificar si abandonó el territorio nacional pese a las restricciones impuestas por el Supremo Tribunal Federal.

Las sospechas sobre un posible cruce por Puerto Iguazú

La posibilidad de que Flávio Bolsonaro hubiera pasado por la Argentina también forma parte de las averiguaciones. Según informó el sitio g1, la Policía Federal investiga si el senador abandonó Brasil después de las elecciones del domingo 25 de octubre, a pesar de la prohibición judicial.

Por su parte, el diario Folha de Sao Paulo señaló que circulan versiones según las cuales el dirigente habría cruzado la frontera hacia Puerto Iguazú, en la provincia argentina de Misiones.

Sin embargo, la Dirección Nacional de Migraciones informó que no existe registro de ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina. Esa falta de constancia impide confirmar oficialmente que el senador haya ingresado al país vecino.

En caso de que el cruce se hubiera producido sin registro migratorio, habría sido clandestino. Hasta el momento, las informaciones difundidas no aportan una confirmación oficial de que esa situación haya ocurrido. Folha de Sao Paulo describió la incertidumbre en torno al paradero del senador y su familia. "Se desconoce el paradero del senador y su familia. Asistentes, amigos y políticos han intentado contactarlo durante toda la mañana, sin éxito", indicó el medio paulista.

Las versiones sobre un posible paso por territorio argentino se sumaron así a las informaciones que señalaban un eventual viaje hacia Estados Unidos, sin que se hubiera establecido de manera oficial el recorrido realizado por el dirigente.

El vuelo de Baires Fly que fue cancelado

En medio de las sospechas, el diario Metrópoles recogió declaraciones del senador Rogério Marinho (PL-RN), coordinador general de la campaña presidencial del excandidato. El dirigente negó que Flávio Bolsonaro hubiera salido del país vecino y rechazó esa versión con una afirmación contundente: "Eso no sucedió".

Por otro lado, según pudo confirmar TN, un vuelo operado por Baires Fly tenía previsto despegar desde Puerto Iguazú hacia Miami a las 2:30 de la madrugada. El servicio, sin embargo, fue cancelado antes de la salida.

De acuerdo con la información difundida, se cree que Flávio Bolsonaro era uno de los pasajeros previstos para ese vuelo. No obstante, la cancelación de la aeronave no confirma por sí misma que el senador estuviera a bordo ni permite establecer que haya utilizado esa ruta para salir de la Argentina.

Las autoridades brasileñas mantienen contacto con sus pares argentinos para verificar cualquier movimiento migratorio que pueda contribuir a esclarecer la situación. Hasta el momento, no se identificó una confirmación oficial del ingreso del senador al país vecino.

Consultado por el sitio g1, el equipo de Flávio Bolsonaro no respondió a los pedidos de información. La ausencia de una respuesta oficial de su entorno mantiene abiertas las preguntas sobre su recorrido y el cumplimiento de las restricciones judiciales.

La reacción del senador tras recibir la intimación

Antes de que se conocieran las versiones sobre su posible viaje a Estados Unidos, Flávio Bolsonaro difundió un video en redes sociales en el que relató cómo fue notificado de la orden para entregar sus pasaportes.

El senador explicó que la intimación de la Policía Federal se produjo cuando salía de visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria.

"Hoy de mañana fui a visitar a mi padre. Cuando salía, la Policía Federal de Lula estaba en la puerta y, en la calle, fui intimado a entregar mis pasaportes y también estoy prohibido de salir del país", expresó.

En el mismo video, cuestionó la decisión de Alexandre de Moraes y sostuvo que la medida se había basado en declaraciones de su hermano Eduardo Bolsonaro, quien se encuentra prófugo de la Justicia brasileña en Estados Unidos.

Según explicó Flávio, esas declaraciones hacían referencia a una posible salida del país en caso de una derrota electoral. El senador negó haber expresado esa intención y puso en duda que los dichos de su hermano justificaran la decisión de retirarle los documentos de viaje.

"Nunca dije eso. ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte? ¿Eso es Justicia?", planteó al cuestionar los fundamentos de la resolución.