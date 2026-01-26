Foro Penal verifica al menos 104 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

La ONG venezolana Foro Penal informó este domingo que al menos 104 personas consideradas presos políticos han sido excarceladas en las últimas horas en distintas partes del país, en el marco de un proceso de liberación que el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez había anunciado a principios de mes. La cifra fue verificada y actualizada por la organización a las 20:00 hora local (00:00 GMT), cifra que sus representantes señalaron que podría aumentar a medida que continúe la revisión de casos en diferentes centros de detención.

El director de Foro Penal, Alfredo Romero, publicó en la red social X que el número de liberaciones verificado alcanzó las 104 para ese momento y que el trabajo de comprobación sigue en curso. "Sería ideal que el Gobierno publique listas de excarcelaciones", subrayó el abogado en su mensaje, marcando la persistente falta de transparencia oficial sobre quiénes exactamente han recuperado la libertad y bajo qué condiciones.

Previamente, Foro Penal había reportado la verificación de al menos 80 excarcelaciones en la jornada, pero luego elevó el número según avanzó la revisión de casos en cárceles de distintas regiones. Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG, confirmó que el conteo "sigue sin ser definitivo" y que podría aumentar al analizar más expedientes, debido a que las liberaciones se han venido dando desde la madrugada del domingo.

Entre los liberados cuyas excarcelaciones fueron confirmadas por la organización figura el abogado y activista Kenny Tejeda Jiménez, voluntario de Foro Penal que estuvo «arbitrariamente detenido» desde el 2 de agosto de 2024 en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua, en el norte del país. Himiob también señaló la liberación de Carla Da Silva, vinculada a la causa conocida como «Operación Gedeón», un ataque marítimo frustrado en mayo de 2020 por el cual el Ejecutivo venezolano acusó a sectores de la oposición de promover una invasión con apoyo internacional.

En otro caso difundido este domingo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó sobre la excarcelación del estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado, quien había sido condenado a 15 años de prisión. La organización gremial indicó que su sentencia fue anulada por una corte de apelaciones esta semana, permitiendo su liberación.

Contraste entre cifras oficiales y ONG

Las excarcelaciones forman parte de un proceso anunciado formalmente por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, el pasado 8 de enero, cuando se anunció un número "importante" de liberaciones sin detallar identidades ni cantidades. La presidenta encargada Delcy Rodríguez declaró el viernes que 626 personas habían quedado en libertad como parte del proceso, aunque no especificó desgloses ni fechas de las excarcelaciones.

Sin embargo, las cifras verificadas por Foro Penal y otras organizaciones de derechos humanos son significativamente menores. De acuerdo con datos recientes, Foro Penal había confirmado un total de 156 excarcelaciones hasta el viernes anterior al domingo, lo que refleja la discrepancia con los números oficiales del Gobierno.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora, aseguró en sus redes sociales que ha verificado 258 excarcelaciones desde el anuncio del 8 de enero hasta este domingo, pero advirtió que siguen encarceladas más de 854 personas consideradas presos políticos. Las diferencias estadísticas entre Gobierno, ONG y oposición subrayan la falta de claridad que aún domina este proceso de liberaciones.

Perspectivas y reclamos

Mientras las liberaciones continúan y las organizaciones siguen actualizando sus conteos, familiares de detenidos y grupos defensores de derechos humanos han exigido mayor transparencia y publicación de listas oficiales. Asimismo, se mantiene el reclamo de que estas excarcelaciones no sean meramente simbólicas, sino que garanticen la libertad plena y el respeto de los derechos fundamentales de los excarcelados.

En este contexto, el proceso de liberación de presos políticos en Venezuela se presenta como un tema político y social crítico, con implicancias directas en el debate sobre derechos humanos, la política interna venezolana y las relaciones internacionales en torno a la crisis que persiste en el país sudamericano.