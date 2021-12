Francia detectó el primer caso de coronavirus con la variante Ómicron

Autoridades sanitarias francesas anunciaron este jueves haber detectado un primer caso de la variante Ómicron del coronavirus en la región de París, tras un positivo previo en una de sus islas en el océano Índico.



El caso confirmado es de un hombre que reside en región parisina, y que dio positivo a su regreso de un viaje a Nigeria, informó la Agencia Regional de Salud (ARS).



Su esposa, que lo acompañaba en ese viaje, también dio positivo y se está a la espera de los resultados de los test para saber si también es variante Ómicron, precisó la agencia.



Todas las personas del entorno de la pareja han sido aisladas, agregó, informó la agencia de noticias AFP.



El viajero dio positivo en una prueba de control al bajar del avión, el 25 de noviembre.



Ante la amenaza del variante Ómicron, Francia anunció el miércoles que endurecía las condiciones de acceso a su territorio, en particular con un test negativo para todos los viajeros, incluso vacunados, provenientes de un país que no sea de la Unión Europea.



Francia había anunciado esta semana un primer caso de Ómicron pero no en su territorio en Europa, sino en la isla africana de La Reunión, en el océano Índico.