Francisco canonizará a Artémides Zatti, el tercer santo argentino

El papa Francisco canonizará el domingo próximo a Artémides Zatti quien se convertirá de esta manera en el tercer santo argentino y el primero no religioso, ya que perteneció a la comunidad salesiana pero se desempeñaba como enfermero en Viedma y Carmen de Patagones a principios del siglo pasado.



La ceremonia de canonización del Patrono de la ciudad de Viedma se realizará en el Vaticano a las 5 (hora argentina) y estará presidida por el Sumo Pontífice y asistirá una delegación de sacerdotes salesianos del centro y sur del país.



Voceros de la comunidad salesiana expresaron que esta canonización "es muy importante" porque se tratar del primer Santo perteneciente a la comunidad, pero que no fue fundador de esa congregación.



Zatti se convertirá de esta manera en el tercer santo argentino. El primero fue Héctor Baldiviezo, quien desempeñó su sacerdocio en la ciudad de Buenos Aires y el segundo José Gabriel Brochero, quien lo hizo en la provincia de Córdoba.



Artémides Zatti es el primer santo "no religioso" ya que sólo perteneció a la comunidad salesiana donde llegó a ser "Salesiano Coadjutor".



El llamado "enfermero de los pobres"` iba con su bicicleta a los lugares más alejados de Viedma y Carmen de Patagones, donde iba a curar a los enfermos casa por casa.



A Zatti, quien falleció el 15 de marzo de 1951, se le atribuye un milagro ocurrido en 1980.



En esa ocasión Carlos Bossio, ahora director de la Casa Salesiana de la localidad cordobesa de Colonia Vignaud , tuvo una septicemia y los médicos lo daban sin posibilidades de sobrevida.



Los familiares elevaron plegarias a Artémides Zatti y Bossio curó de su enfermedad "de un día para el otro", según contó el religioso durante una conferencia de prensa realizada hoy en la sede educativa salesiana del barrio porteño de Almagro.



El 14 de abril del 2002, el papa Juan Pablo II lo proclamó beato de la Iglesia Católica. El Obispo de Viedma, Marcelo Laxague, destacó que "ojalá que la figura de Zatti nos despierte a todos por hacer el bien, trabajo mucho por algo que el papa Francisco pone siempre de manifiesto, la fraternidad. Para él todos eran amigos y hermanos".



El párroco de Carmen de Patagones, Pedro Narambuena, destacó que "Zatti iba en su bicicleta, para lo cual hay que doblar la rodilla y hacer fuerza para pedalear. Su vida fue mucho de eso, pero nada lo desanimó para su misión".



Narambuena relató que la ceremonia de canonización será a las 5 hora argentina y que se hará junto a un obispo italiano, luego se entregarán las reliquias. El día anterior la familia salesiana que viajará al Vaticano, tendrá una audiencia con el papa Francisco en parte porque el Sumo Pontífice conoce la trayectoria de Artèmides Zatti.



En la Argentina, en la Basílica Maria Auxiliadora del barrio porteño de Almagro, habrá una misa el sábado 8 y en Bahìa Blanca, donde Zatti vivió muchos años recién llegado de Italia, habrá una eucaristía el lunes 10.



En Viedma, en el colegio Zatti se instalará una pantalla gigante para transmitir en directo la ceremonia de canonización, luego se oficiará una misa en el templo parroquial Don Bosco, donde se conservan la reliquias del Santo. El párroco detalló, además, que luego "habrá una caravana por las calles de la ciudad, rememorando esa expresión de cariño popular que se vivió cuando Zatti murió".



Tras lo cual se realizará una bicicleteada desde la parroquia salesiana Nuestra Señora del Carmen hasta la parroquia Artémides Zatti, en uno de los barrios periféricos de Carmen de Patagones. Además habrá actos en Colonia Vignaud, en la provincia de Córdoba.