Futbolista argentino detenido por el ICE espera una audiencia para pedir su libertad bajo fianza

El futbolista argentino Matías Pourrain continúa detenido en Estados Unidos luego de ser arrestado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el aeropuerto de Miami, cuando se disponía a viajar junto a su equipo, Miami United FC, para disputar un partido en Los Ángeles.

Su abogada, Regina de Moraes, explicó que el jugador se encuentra en una situación migratoria pendiente y adelantó que esta semana tendrá una audiencia en la que solicitará el derecho a una fianza para poder recuperar la libertad y continuar trabajando mientras espera la resolución de su permiso de residencia.

"Está en un limbo legal", sostuvo la letrada en declaraciones a TN de Noche. Según explicó, el permiso de residencia de Pourrain todavía no fue aprobado ni rechazado.

La abogada cuestionó además el procedimiento y calificó la detención como "arbitraria". "En ninguna gestión anterior sucedió algo así", afirmó, en referencia al endurecimiento de los controles migratorios implementados en los aeropuertos estadounidenses.

Tenía permiso de trabajo

El hermano del futbolista, Juan Pourrain, había explicado que Matías se encontraba en Estados Unidos con un trámite de asilo pendiente y contaba con permiso de trabajo.

"Él estaba con permiso de asilo, pero estaba con permiso de trabajo. Tenía todos los papeles en regla, pero estaba esperando la cita", relató.

Según su familia, el jugador fue detenido cuando viajaba con el Miami United FC después de haber conseguido el título de su conferencia, Southeast Regional, y mientras se preparaba para disputar los torneos nacionales.

Tras su arresto, mantuvo un breve contacto telefónico con su pareja. Según relató su hermano, apenas pudo comunicarse durante unos segundos y alcanzó a decirle que creía encontrarse en Miramar, uno de los centros utilizados por el ICE.

La carrera de Pourrain

Pourrain inició su carrera futbolística en Real Pilar, club con el que llegó a disputar la Copa Argentina y fue protagonista del histórico triunfo ante Vélez en 2019.

Posteriormente se trasladó a Estados Unidos, donde pasó por Miami Beach FC, Miami City y Club de Lyon. Actualmente integra el plantel del Miami United FC.

La próxima audiencia será determinante para definir si puede recuperar la libertad bajo fianza mientras continúa el proceso migratorio que mantiene abierto en Estados Unidos.

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