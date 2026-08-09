León XIV exigió detener los ataques contra la población civil en Ucrania y Rusia

Ante una multitud congregada en la Plaza de San Pedro tras el rezo del Ángelus de este domingo, el papa León XIV realizó un vehemente llamado a poner fin a los continuos bombardeos contra la población civil en el conflicto entre Ucrania y Rusia.

El Sumo Pontífice expresó su consternación frente a la escala que alcanzó la violencia en la región europea y puso el foco en las consecuencias que los enfrentamientos provocan sobre quienes permanecen expuestos a los ataques. En ese contexto, advirtió que "la guerra no hace más que generar más guerra y provoca un enorme sufrimiento".

La reflexión del Papa estuvo acompañada por un pedido concreto para modificar el escenario de confrontación y abrir una instancia orientada a la búsqueda de una salida pacífica. León XIV sostuvo que "es hora de detener la espiral de violencia y dar cabida a la diplomacia y al diálogo para allanar el camino hacia la paz". Su mensaje estuvo dirigido a la necesidad de abandonar la continuidad de las ofensivas y generar condiciones que permitan avanzar hacia mecanismos de diálogo y mediación diplomática.

Pedido para proteger a la población civil

Durante su alocución, la máxima autoridad eclesiástica instó formalmente a ambos bandos a respetar los preceptos del derecho humanitario internacional y a frenar las ofensivas que dejan un saldo incesante de víctimas mortales y heridos.

Dentro de ese escenario, León XIV hizo especial referencia a la población civil afectada por el conflicto, entre la que se encuentran numerosos niños. El reclamo del Pontífice puso de relieve el impacto humano de los enfrentamientos y la necesidad de detener los ataques que continúan generando víctimas.

La postura expresada desde el Vaticano quedó vinculada así con un doble pedido: por un lado, el respeto de las normas del derecho humanitario internacional y, por otro, la apertura de canales de diálogo capaces de contribuir a una salida del conflicto. El planteo del Papa se produjo durante una jornada en la que su mensaje no se limitó a la situación europea, sino que también abarcó otros escenarios de violencia y emergencia humanitaria.

Ataques nocturnos con muertos y heridos

El pedido del Papa llega luego que durante esta última noche, Rusia y Ucrania llevaran a cabo un intercambio de ataques que resultó en la muerte de civiles e hirió a muchos más, según informaron las autoridades locales. En la región de Bélgorod, en Rusia, los drones ucranianos atacaron y causaron la muerte de cinco personas, además de herir a otros dos docenas, incluyendo a un niño de 4 años, según la administración regional.

Por otro lado, misiles rusos impactaron un edificio de apartamentos de gran altura en el distrito Saltivskyi de Járkiv, donde se reportaron dos muertes y 13 heridos, según el jefe regional, Oleh Syniehubov. Además, otras ocho personas resultaron heridas en el puerto de Odesa, donde "decenas de misiles y drones" golpearon la ciudad y sus alrededores, informó el jefe de la administración local, Oleh Kiper, de acuerdo a lo informado por AP.

Los ataques masivos con misiles por parte de Rusia contra ciudades ucranianas se han vuelto casi comunes en las últimas semanas, en un contexto donde Moscú intenta aprovechar la escasez de interceptores de Ucrania, que dependen de los sistemas Patriot fabricados en Estados Unidos, el único sistema de defensa antiaérea capaz de derribar misiles balísticos.

La preocupación por la crisis humanitaria en Sudán

Durante su alocución mariana, León XIV extendió su mirada pastoral hacia el continente africano para expresar su preocupación por el grave deterioro de la situación humanitaria en Sudán.

En particular, el Papa puso el foco en el asedio que sufre la localidad de El-Obeid, en el marco de los enfrentamientos registrados en Kordofán del Norte. La situación motivó una alerta de las Naciones Unidas ante la posibilidad de una catástrofe inminente. La advertencia está relacionada con la falta de elementos indispensables para la población, entre ellos:

Alimentos.

Agua.

Medicinas.

A estas dificultades se suma el agravamiento provocado por ataques con drones y reportes de violencia sexual, elementos que profundizan el deterioro de las condiciones humanitarias en la zona.

Frente a este escenario, el Papa solicitó de manera urgente a las autoridades la apertura de corredores humanitarios y reclamó una intervención activa de la comunidad internacional para alcanzar un alto el fuego inmediato.

Un pedido de paz ante distintos escenarios de guerra

El mensaje pronunciado desde el Vaticano reunió así dos situaciones de conflicto que, aunque corresponden a escenarios diferentes, fueron abordadas por León XIV desde una misma preocupación por las consecuencias sobre la población.

En el caso de Ucrania y Rusia, el Pontífice reclamó detener los bombardeos contra civiles, respetar el derecho humanitario internacional y abrir espacio para la diplomacia y el diálogo. En Sudán, en tanto, puso el acento en la gravedad de la situación humanitaria en El-Obeid, la necesidad de corredores para asistir a la población y la intervención internacional para alcanzar un cese inmediato de las hostilidades.

Al expresar su pedido por quienes atraviesan estas situaciones, León XIV concluyó con una oración que condensó su llamado a la paz: "Recemos para que el Señor sostenga a quienes sufren, convierta los corazones de quienes siembran la violencia y conceda la paz tan esperada".

De esta manera, el mensaje papal volvió a colocar en el centro de su intervención la situación de las personas afectadas por los conflictos armados y la necesidad de encontrar caminos alternativos a la continuidad de la violencia.

El encuentro con jóvenes y el mensaje desde Asís

Al término de la ceremonia en el Vaticano, el Santo Padre saludó a las delegaciones de jóvenes presentes en la Plaza de San Pedro, quienes dedican sus vacaciones a actividades formativas e inspiradas en la fe.

El encuentro permitió al Obispo de Roma recuperar también una experiencia reciente vinculada con las nuevas generaciones. León XIV recordó particularmente su encuentro del 6 de agosto en la ciudad italiana de Asís, realizado en el marco del cierre del GO! Franciscan Youth Meeting 2026.

En aquella oportunidad, el Papa animó a los jóvenes a buscar una referencia en el testimonio de los santos como una forma de contribuir a la construcción de un futuro sustentado en la convivencia fraterna y la esperanza.

El recuerdo de esa jornada en Asís quedó incorporado al mensaje pronunciado ante los jóvenes presentes en el Vaticano, en una intervención que combinó el reclamo por el fin de los enfrentamientos armados, la preocupación por las poblaciones afectadas por crisis humanitarias y una convocatoria a las nuevas generaciones.

Así, desde la Plaza de San Pedro, León XIV planteó una mirada centrada en la necesidad de detener la violencia, proteger a los civiles, facilitar la asistencia humanitaria y recuperar el diálogo y la diplomacia como caminos hacia la paz. En paralelo, su referencia a los jóvenes y a la experiencia de Asís vinculó esa búsqueda con la convivencia fraterna y la esperanza como horizontes para el futuro.