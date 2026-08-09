El impactante momento en que un terremoto sorprendió a médicos durante una cirugía en Japón

Un terremoto de magnitud 6,8 sorprendió a un equipo médico mientras realizaba una cirugía abdominal en un hospital de la ciudad de Kumamoto, en el sur de Japón. El inesperado episodio ocurrido hace unas semanas se conoció ahora, luego de haber quedado registrado por una cámara de seguridad instalada dentro del quirófano y las imágenes permiten observar la reacción de los profesionales frente a una situación extrema.

El movimiento sísmico sacudió las instalaciones mientras el paciente se encontraba sobre la camilla y el equipo médico desarrollaba el procedimiento. En cuestión de segundos, la escena habitual de una operación se transformó por completo: la camilla comenzó a desplazarse de un lado a otro, las mesas se movieron y el instrumental suspendido sobre el paciente empezó a balancearse.

A pesar de la intensidad del terremoto, los cinco integrantes del equipo médico permanecieron dentro del quirófano. Su principal objetivo fue proteger al paciente y mantener estable la camilla mientras el edificio era afectado por las fuertes sacudidas.

El episodio ocurrió en el Hospital General de Kumamoto, uno de los centros médicos de referencia de la zona. La grabación permitió observar desde el interior del quirófano cómo los profesionales enfrentaron el movimiento sin abandonar al paciente y mientras las condiciones dentro de la sala se volvían inestables.

Los segundos de mayor intensidad

Las imágenes muestran el momento exacto en que los profesionales advierten que había comenzado el terremoto. A medida que las instalaciones se sacuden, los médicos permanecen alrededor de la camilla para evitar que el paciente quede expuesto a movimientos bruscos o a la eventual caída de algún elemento del quirófano.

La prioridad del equipo fue mantener al paciente protegido en una situación en la que tanto la camilla como los objetos y equipos de la sala estaban sometidos al movimiento generado por el sismo.

En medio de la emergencia, una enfermera abrió una de las puertas del quirófano con el objetivo de mantener despejada una posible vía de evacuación.

Al mismo tiempo, las luces comenzaron a parpadear y los sistemas de respaldo del hospital se activaron. La parte de mayor intensidad del movimiento se prolongó durante aproximadamente 20 segundos.

Aunque se trató de un período breve, esos segundos fueron suficientes para alterar las condiciones habituales del procedimiento. La camilla se desplazaba, las mesas se movían y el instrumental suspendido sobre el paciente se balanceaba mientras los integrantes del equipo permanecían junto a él.

💥🇯🇵 El terremoto en Japón durante una cirugía



Luego la operación se completó con éxito pic.twitter.com/PktZ2zBqQl \\\— Tribuna Digital7 (@TribunaLibreES) August 6, 2026

El procedimiento continuó después de las sacudidas

Una vez que disminuyeron los movimientos, el personal médico comenzó a recuperar las condiciones de trabajo dentro del quirófano. Los profesionales volvieron a acomodar los equipos y verificaron las condiciones de la sala antes de retomar el procedimiento. La evaluación permitió determinar que podían continuar con la intervención.

Los cirujanos permanecieron junto al paciente y finalmente lograron completar la operación.

El desenlace de la cirugía se produjo en medio de un escenario particularmente complejo: el terremoto había irrumpido durante un procedimiento abdominal y había alterado momentáneamente las condiciones del quirófano, pero el equipo médico pudo mantener la atención sobre el paciente y continuar con la intervención.

La secuencia registrada por la cámara de seguridad permite observar cómo una situación inesperada se desarrolló en pocos segundos y cómo los profesionales permanecieron concentrados alrededor de la camilla durante el momento de mayor intensidad.

Cuatro cirugías programadas y todas completadas

El terremoto no afectó solamente al quirófano donde quedó registrada la escena. El Hospital General de Kumamoto tenía cuatro cirugías programadas para esa jornada.

Según informó la institución, todas pudieron completarse con éxito pese al terremoto y no fue necesario suspender definitivamente ninguno de los procedimientos. El dato adquiere relevancia dentro del contexto de una jornada en la que el hospital también sufrió daños materiales como consecuencia del sismo. A pesar de esas dificultades, las intervenciones programadas pudieron llevarse adelante.

El centro médico cuenta con cerca de 1.000 profesionales y además funciona como una institución de formación médica. Los daños provocados por el terremoto hicieron necesarios trabajos de recuperación durante los días posteriores. El funcionamiento del hospital fue restableciéndose de manera progresiva durante aproximadamente una semana.

De este modo, el episodio del quirófano quedó inserto en una situación más amplia: mientras los profesionales debían enfrentar el terremoto durante una intervención, la institución también tenía que evaluar y recuperar sus instalaciones para mantener progresivamente su funcionamiento.

Un terremoto con víctimas y graves daños

Kumamoto fue una de las zonas afectadas por el terremoto, que dejó al menos 39 muertos y 170 heridos, de acuerdo con información difundida por medios locales.

Mientras los equipos de emergencia desarrollaban tareas de rescate y evaluación de los daños ocasionados por el movimiento, en el interior del Hospital General de Kumamoto los profesionales enfrentaban otra situación crítica.

La cámara de seguridad instalada dentro del quirófano registró precisamente ese momento: un equipo médico que debía continuar concentrado en una cirugía mientras el edificio era sacudido por un terremoto de magnitud 6,8.

El contexto general estaba marcado por las consecuencias del sismo. Había víctimas, personas heridas y daños materiales, mientras los equipos de emergencia trabajaban en las zonas afectadas. Dentro del hospital, en cambio, la emergencia se presentó de manera particular: el terremoto comenzó mientras una operación estaba en curso.

Una escena que quedó registrada en el quirófano

La grabación permite reconstruir la secuencia del episodio. Primero aparecen las señales del movimiento y, casi inmediatamente, los elementos del quirófano comienzan a desplazarse. La camilla se mueve de un lado a otro, las mesas se sacuden y el instrumental suspendido sobre el paciente comienza a balancearse.

Los cinco integrantes del equipo médico permanecen junto a la camilla. Una enfermera abre una puerta para mantener despejada una posible salida, mientras las luces parpadean y los sistemas de respaldo entran en funcionamiento.

Después de unos 20 segundos de mayor intensidad, las sacudidas disminuyen. El personal reorganiza los equipos, verifica las condiciones del quirófano y retoma el procedimiento.

Finalmente, la cirugía es completada. La escena registrada en el Hospital General de Kumamoto muestra uno de los escenarios más extremos que puede atravesar un equipo médico durante una operación: un fuerte terremoto irrumpiendo en pleno procedimiento.