Impactante: se despertó con un murciélago que intentaba meterse en su boca

Una doctora estadounidense que vive en una antigua vivienda de Richmond, Virginia, protagonizó una experiencia tan insólita como desagradable y potencialmente peligrosa. Su relato se volvió viral en las redes sociales luego de que contara que se despertó mientras un murciélago intentaba meterse en su boca.

Se trata de Krista Edelman, una gastroenteróloga que compartió su experiencia a través de su cuenta de Instagram. Según relató, el episodio ocurrió la semana pasada mientras dormía en su vivienda.

La médica decidió contar públicamente lo sucedido no solo por el carácter inusual de la situación, sino también para advertir sobre los riesgos que puede implicar encontrarse con un murciélago dentro de una casa. "Prepárense, este es un anuncio de servicio público sobre murciélagos", comienza Edelman en el video en el que narra lo ocurrido y transmite su recomendación a partir de la experiencia que atravesó.

Un sueño que comenzó a mezclarse con la realidad

Edelman explicó que, en un primer momento, todo parecía formar parte de un sueño. Estaba dormida y, según contó, soñaba con un pequeño animal. "Estaba soñando, y en mi sueño había un ratoncito de campo muy lindo. Todo es bastante vívido. Un ratoncito de campo intentando meterse en mi boca", relató.

Sin embargo, mientras comenzaba a despertar, la situación adquirió un carácter completamente distinto. La médica sintió algo cerca de su rostro y llevó una mano hacia su boca. En ese momento, agarró algo que, según describió, tenía "un pelo corto muy áspero".

La sensación terminó de sacarla del sueño y la llevó a comprender que lo que había sentido no formaba parte de su imaginación.

"No era un ratón, era un murciélago"

La gastroenteróloga descubrió entonces que aquello que había tocado no era el pequeño ratón que aparecía en su sueño. "No era un ratón", comprendió. Según relató posteriormente, se trataba de un murciélago que estaba junto a su rostro.

La descripción de la médica fue aún más impactante: el animal "empujaba hacia mis dientes" y "estaba tratando de meterse entre mis labios y entrar en mi boca". El episodio, ocurrido mientras Edelman se encontraba dormida, rápidamente se convirtió en una historia viral debido a las circunstancias del encuentro y a la advertencia sanitaria que la propia protagonista decidió realizar.

Su condición de médica también fue determinante en la forma en que reaccionó ante la presencia del animal.

La decisión de no matar al animal

Edelman explicó que, debido a su formación médica, tuvo claro desde el primer momento que no debía matar al murciélago, ya que estos animales deben ser analizados para corroborar si tienen rabia.

Tras el episodio, su esposo logró atrapar al espécimen en un balde. Mientras tanto, la médica se dirigió a una sala de emergencias, donde recibió la vacuna contra la rabia. De acuerdo con la información conocida, afortunadamente el murciélago dio negativo en la prueba de rabia.

El resultado permitió descartar que el animal atrapado tuviera la enfermedad, aunque Edelman insistió en que, ante una situación de este tipo, no se debe esperar para actuar.

La advertencia para quienes viven en casas antiguas

Luego de atravesar la experiencia, Edelman utilizó sus redes sociales para alertar a otras personas sobre la posibilidad de encontrar murciélagos dentro de las viviendas.

La médica recomendó especialmente a quienes viven en una casa antigua que soliciten al fumigador una revisión de determinados sectores del hogar. En particular, aconsejó revisar altillos y chimeneas.

Su recomendación parte de la necesidad de detectar posibles espacios dentro de las viviendas donde estos animales puedan encontrarse. Edelman también remarcó que ante un caso como el que le tocó vivir, nunca hay que esperar, especialmente debido a los riesgos sanitarios que puede implicar el contacto con un animal sospechoso.

Qué se debe saber sobre la rabia

La rabia es una de las enfermedades más mortales del mundo y, una vez que aparecen los síntomas, la probabilidad de supervivencia es muy baja. La enfermedad afecta a todos los mamíferos, entre ellos:

Perros .

. Gatos .

. Bovinos .

. Caballos .

. Murciélagos .

. Seres humanos.

En este contexto, los murciélagos cumplen un rol clave en la circulación del virus. Por esa razón, se considera fundamental evitar el contacto con estos animales y actuar rápidamente ante cualquier sospecha.

La experiencia relatada por Krista Edelman volvió a poner en primer plano la importancia de tomar medidas inmediatas ante un contacto inesperado con un animal que pueda representar un riesgo.

Recomendaciones

Ante una mordedura, arañazo o contacto con un animal sospechoso o de origen desconocido, los especialistas recomiendan acudir inmediatamente a un centro de salud.

La atención médica permite evaluar cada situación y determinar la necesidad de iniciar un tratamiento preventivo. La recomendación se basa en la necesidad de actuar con rapidez frente a cualquier sospecha, sin esperar a que aparezcan síntomas.

El insólito episodio vivido por Krista Edelman terminó con una noticia tranquilizadora, ya que el murciélago atrapado dio negativo en la prueba de rabia. Sin embargo, la gastroenteróloga decidió transformar la experiencia en un llamado de atención.

Su relato, que comenzó con el recuerdo de un sueño en el que un pequeño ratoncito intentaba acercarse a su boca, terminó con el descubrimiento de que en realidad un murciélago estaba empujando hacia sus dientes e intentando meterse entre sus labios. A partir de esa situación, la médica insistió en la importancia de no demorar la consulta médica, evitar el contacto con estos animales y tomar medidas de prevención, especialmente en viviendas antiguas donde se recomienda revisar sectores como altillos y chimeneas.