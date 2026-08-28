Murió el rey Harald V de Noruega a los 89 años y su hijo Haakon VIII lo sucedió en el trono

El rey Harald V de Noruega murió este viernes a los 89 años, según informó el Palacio Real. El monarca falleció a las 6.35 de la mañana, hora local, en el Hospital Nacional de Oslo, donde permanecía internado.

Su muerte puso fin a un reinado iniciado en 1991 y activó de manera inmediata la sucesión. De acuerdo con las normas sucesorias del país, su hijo Haakon, de 53 años, se convirtió automáticamente en el nuevo rey de Noruega bajo el nombre de Haakon VIII.

Harald V era el monarca de mayor edad de Europa y una de las figuras más reconocidas de la realeza escandinava. Durante sus más de tres décadas al frente de la Corona, encabezó un proceso de modernización de la Casa Real, aunque en sus últimos años enfrentó distintos problemas de salud y rechazó la posibilidad de abdicar.

Su trayectoria estuvo marcada por una vida atravesada desde la infancia por la Segunda Guerra Mundial. Con apenas tres años, debió abandonar Noruega junto con su madre y sus hermanas tras la ocupación nazi. Décadas más tarde, regresaría para convertirse en una de las figuras centrales de la monarquía noruega.

El final de un reinado iniciado en 1991

Harald llegó al trono en enero de 1991, tras la muerte de su padre, el rey Olav V. Desde entonces, encabezó la Casa Real noruega durante más de tres décadas.

Su reinado coincidió con una etapa de fuerte crecimiento económico para Noruega, impulsada por la explotación de petróleo y gas. En ese período, el monarca mantuvo su lugar dentro de un sistema político en el que la Corona cumple principalmente funciones representativas y simbólicas. Noruega es una democracia parlamentaria de aproximadamente 5,5 millones de habitantes, donde el poder político recae en el Parlamento y el Gobierno.

Con su fallecimiento, se cerró una etapa de 35 años de continuidad al frente de la monarquía noruega.

Una infancia marcada por el exilio durante la guerra

Harald nació en 1937 en Asker, cerca de Oslo, y fue el primer príncipe noruego nacido en el país desde el rey Olav IV, en 1370. Su infancia quedó profundamente marcada por el estallido de la Segunda Guerra Mundial y por la ocupación de Noruega por parte de la Alemania nazi.

Harald tenía apenas 3 años cuando los nazis ocuparon el país. Para evitar ser capturados, su madre escapó junto con él y sus hermanas, Ragnhild y Astrid. El recorrido de la familia real durante esos años incluyó dos destinos:

Primero se trasladaron hacia Suecia .

. Posteriormente viajaron a Estados Unidos.

Durante su estadía en territorio estadounidense, la familia real noruega fue invitada en varias oportunidades a la Casa Blanca. Harald tenía 6 años cuando participó de su primer acto oficial. La ceremonia consistió en el bautismo de nuevos aviones de guerra en una base aérea noruega ubicada en Canadá.

La familia regresó finalmente a Noruega en junio de 1945, una vez concluida la guerra. A partir de entonces, Harald continuó su formación y desarrolló el recorrido que, décadas después, lo llevaría al trono.

La formación y su vínculo con el deporte

Luego de regresar a Noruega, Harald estudió en escuelas públicas, en la academia militar noruega y en la Universidad de Oxford. Su vida también estuvo estrechamente vinculada con el deporte. Al igual que su padre, fue un apasionado de la navegación y mantuvo esa relación durante décadas.

El monarca representó a Noruega en varios Juegos Olímpicos y tuvo una destacada participación en competencias internacionales de navegación. En 1987, capitaneó su propio yate hasta conseguir la medalla de oro en los Campeonatos Mundiales. Ese recorrido deportivo formó parte de una vida que combinó la formación académica y militar con las responsabilidades de la familia real y, posteriormente, con el ejercicio de sus funciones como jefe de la Corona.

Haakon VIII, el nuevo rey de Noruega

La muerte de Harald activó inmediatamente el mecanismo sucesorio y su hijo pasó de ser príncipe heredero a convertirse en el nuevo monarca. Haakon VIII tiene 53 años y en los últimos años había asumido en numerosas oportunidades las funciones de regente, debido a los problemas de salud que atravesó su padre.

No fue necesaria una abdicación previa para que la sucesión se concretara. Tras el fallecimiento de Harald V, Haakon asumió automáticamente el lugar que ocupaba su padre al frente de la Casa Real.

El nuevo monarca inicia así una nueva etapa para la Corona noruega después de los 35 años de reinado de Harald V. La sucesión mantiene además la continuidad de una línea dinástica que comenzó con Haakon VII, abuelo de Harald.

La continuidad de una dinastía iniciada en 1905

La historia de la actual línea dinástica noruega se remonta a 1905, cuando se produjo la disolución de la unión entre Suecia y Noruega. Tras ese proceso, Haakon VII, abuelo de Harald V, fue elegido rey. Desde entonces, la dinastía mantuvo su continuidad a través de las sucesivas generaciones de la familia real.

Ahora, con la llegada de Haakon VIII, esa línea sucesoria abre un nuevo capítulo.

La muerte de Harald V marca el cierre de una etapa encabezada por uno de los monarcas que durante más tiempo ocupó el trono europeo. Su figura quedó asociada a más de tres décadas de reinado y a una historia personal que comenzó bajo circunstancias excepcionales, con el exilio de su familia durante la ocupación nazi de Noruega.