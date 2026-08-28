Inundaciones en Nepal: asciende a 469 la cifra de muertos y hay 977 desaparecidos

La cifra de víctimas fatales por las inundaciones repentinas registradas el miércoles en Nepal ascendió a 469 muertos, según informó la Policía de Nepal en un comunicado difundido tras las tareas realizadas por los equipos de búsqueda y rescate.

Hasta la mañana de este viernes, los equipos desplegados en las zonas afectadas lograron recuperar 469 cuerpos sin vida, mientras continúa el operativo para localizar a las personas con las que se perdió contacto y brindar asistencia en las regiones alcanzadas por el desastre.

La magnitud de la emergencia también se refleja en la cantidad de personas rescatadas. De acuerdo con la información oficial, 1.545 personas fueron rescatadas hasta el momento, en medio de un trabajo que continúa en las áreas afectadas por las inundaciones. Las autoridades mantienen activas las tareas de búsqueda y asistencia mientras se intenta establecer el alcance total de las consecuencias provocadas por las inundaciones repentinas.

Hay 977 personas con las que se perdió contacto

Uno de los datos que agrava la situación es la elevada cantidad de personas desaparecidas. Según informó la Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal, hasta las 22 del jueves, hora local, el número total de personas con las que se había perdido contacto ascendía a 977.

La cifra da cuenta de la complejidad que enfrentan los equipos desplegados en las zonas afectadas, donde las tareas continúan mientras las autoridades intentan reunir información sobre el paradero de las personas alcanzadas por el desastre.

Ante esta situación, la Policía de Nepal realizó un llamado a todas las familias afectadas para que se acerquen a la estación de policía más cercana y entreguen la información y los documentos correspondientes de las personas desaparecidas. El pedido busca reunir los datos necesarios sobre quienes permanecen sin ser localizados, en un contexto en el que los equipos de búsqueda y rescate continúan trabajando en las regiones afectadas.

Rescatan a 31 ciudadanos extranjeros

La emergencia también alcanzó a personas de otras nacionalidades que se encontraban en las zonas afectadas por las inundaciones. La Junta de Turismo de Nepal informó que 31 ciudadanos extranjeros fueron rescatados de las áreas alcanzadas por el desastre.

Este dato se suma al balance general de las tareas de asistencia y rescate, que continúan desarrollándose en las regiones afectadas. Las autoridades mantienen los operativos mientras persiste la búsqueda de las personas desaparecidas y se brinda asistencia a quienes fueron alcanzados por las inundaciones repentinas.

La situación mantiene movilizados a los organismos responsables de la respuesta ante la emergencia, en medio de un balance que hasta el momento contabiliza cientos de víctimas fatales y un elevado número de personas con las que todavía no se ha podido establecer contacto.

Más de 17 mil niños necesitan asistencia

El impacto de las inundaciones también alcanza de manera directa a la población infantil. La organización benéfica infantil UNICEF consideró que el desastre dejó a más de 17 mil niños necesitados de asistencia humanitaria urgente.

La representante Alice Akunga advirtió sobre la situación que enfrentan los menores que sobrevivieron a las inundaciones y señaló que, tras el desastre, continúan expuestos a distintos riesgos. "Los niños que han sobrevivido a las inundaciones ahora se enfrentan a mayores riesgos de enfermedad, desnutrición, violencia y explotación", afirmó Akunga.

La advertencia de UNICEF pone el foco en las consecuencias que persisten luego de las inundaciones, especialmente entre los niños que requieren asistencia humanitaria urgente. La situación incluye riesgos vinculados con la enfermedad y la desnutrición, además de la posibilidad de enfrentar situaciones de violencia y explotación.

Continúa la asistencia en las regiones afectadas

Mientras las autoridades actualizan el número de víctimas y desaparecidos, los equipos de búsqueda y rescate continúan desplegados en las zonas afectadas por las inundaciones repentinas.

El operativo mantiene como principales ejes la localización de las personas con las que se perdió contacto, la asistencia a los sobrevivientes y la continuidad de las tareas en las regiones alcanzadas por el desastre.

Hasta la mañana de este viernes, el balance informado por la Policía de Nepal confirmó la recuperación de 469 cuerpos sin vida y el rescate de 1.545 personas. Sin embargo, la cifra de 977 personas con las que se perdió contacto, informada por la Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres hasta las 22 del jueves, mantiene abierta una de las principales preocupaciones en medio de la emergencia.

A este escenario se suma la situación de los más de 17 mil niños que, según UNICEF, necesitan asistencia humanitaria urgente, lo que amplía el alcance de la respuesta necesaria tras las inundaciones y mantiene en primer plano las tareas de búsqueda, rescate y asistencia en Nepal.