Impactante robo en Italia: sustrajeron obras de Renoir, Cézanne y Matisse de un museo

Un grupo de ladrones robó pinturas de Auguste Renoir, Paul Cézanne y Henri Matisse de la Fundación Magnani Rocca, ubicada cerca de Parma, en el norte de Italia, según informó la policía este domingo.

De acuerdo con los Carabinieri, cuatro hombres encapuchados ingresaron a la villa durante la madrugada del lunes pasado y sustrajeron tres obras: Los peces (1917), de Renoir; Naturaleza muerta con cerezas (1885-1887), de Cézanne; y Odalisca en una terraza (1922), de Matisse.

Cómo ocurrió el robo

Los delincuentes forzaron una puerta para acceder a una sala ubicada en el primer piso del edificio y escaparon atravesando el parque del museo. Las autoridades revisan las grabaciones de videovigilancia tanto del predio como de los comercios cercanos.

Desde el museo señalaron a Sky TG24 que los ladrones actuaron "en menos de tres minutos, sin improvisar, de manera estructurada y organizada". Añadieron que no lograron completar el robo gracias a la activación de los sistemas de seguridad y a la rápida intervención del personal y la policía.

La institución considera que el objetivo del grupo no eran únicamente las tres pinturas sustraídas.

La colección del museo

Fundada en 1977, la entidad alberga la colección del historiador de arte Luigi Magnani en su conocida "Villa de Obras Maestras", que incluye piezas de artistas como Durero, Rubens, Van Dyck, Goya, Monet y Giorgio Morandi. Además, conserva otras obras de Renoir, como Paisaje de Cagnes, y en 2024 exhibió El paseo, cedida por el Museo Getty.

El hecho reaviva el debate sobre la seguridad en los museos europeos, especialmente tras el robo ocurrido a fines de 2025 en el Museo del Louvre, donde ladrones sustrajeron joyas de valor incalculable en apenas ocho minutos.