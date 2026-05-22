¿Podría venir León XIV a la Argentina? Crece la expectativa tras confirmar un viaje a Uruguay

La confirmación del viaje del Papa León XIV a Uruguay volvió a encender en la Argentina las expectativas por una posible visita oficial del Pontífice al país. Aunque desde el Vaticano aún no hubo anuncios formales sobre una escala argentina, distintos movimientos dentro de la Iglesia Católica y recientes definiciones públicas de referentes eclesiásticos alimentaron las especulaciones sobre una eventual llegada.

El tema comenzó a tomar fuerza luego de conocerse que León XIV viajará a Uruguay en noviembre, una decisión que rápidamente reactivó las versiones en ámbitos políticos y religiosos argentinos debido a la cercanía geográfica y a los vínculos históricos entre ambos países. En sectores eclesiásticos reconocen que este tipo de giras regionales suelen definirse progresivamente y que la agenda diplomática y pastoral del Papa puede modificarse con el correr de los meses.

En ese contexto, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, evitó brindar precisiones concretas sobre una eventual visita del Pontífice a la Argentina, aunque dejó señales que fueron interpretadas como un reconocimiento de que la posibilidad existe y permanece abierta dentro de la agenda eclesiástica.

El mensaje de García Cuerva

Durante una entrevista concedida a Radio Rivadavia, García Cuerva se refirió al clima social y político del país y vinculó la eventual llegada de León XIV con la necesidad de promover una instancia de encuentro y unidad nacional.

El arzobispo planteó que una visita papal tendría un fuerte valor simbólico y social en el actual contexto argentino, marcado por tensiones y enfrentamientos permanentes en el debate público. En ese sentido, sostuvo que sería importante que un eventual viaje pudiera transformarse en una convocatoria amplia, capaz de incluir a todos los sectores de la sociedad.

Además, cuestionó el tono de las discusiones públicas y expresó preocupación por el impacto de la violencia verbal sobre el clima social. "Si entre nosotros nos maltratamos o usamos palabras armadas, ¿qué podemos esperar después de la violencia en nuestra sociedad?", señaló.

Las declaraciones del referente de la Iglesia porteña se produjeron en la antesala del próximo Tedeum y en un escenario donde distintos sectores eclesiásticos vienen insistiendo en la necesidad de bajar el nivel de confrontación política y social.

García Cuerva también anticipó que el mensaje que transmitirá durante la ceremonia patria estará dirigido "a todo el pueblo argentino" y buscará evitar interpretaciones partidarias. Según explicó, volverá a insistir en la necesidad de superar la lógica de enfrentamiento permanente y avanzar hacia una mirada sustentada en la fraternidad y el trabajo conjunto, en línea con el mensaje impulsado por León XIV.

La invitación formal y el rol del nuevo nuncio apostólico

Dentro de la Iglesia argentina recuerdan que la posibilidad de una visita papal no surgió recientemente, sino que comenzó a gestarse formalmente en junio de 2025, cuando la Conferencia Episcopal avanzó con una invitación oficial al Pontífice.

Según indicaron desde el Arzobispado porteño a Ámbito, en aquella oportunidad el obispo de Jujuy, Daniel Fernández, fue el encargado de entregar personalmente la propuesta a León XIV. No obstante, explicaron que hasta hace poco tiempo uno de los principales obstáculos para profundizar las gestiones era la ausencia de un representante diplomático estable del Vaticano en la Argentina. Esa situación, sostienen, dificultaba los canales formales de comunicación entre ambas partes.

En ese marco, la reciente designación de Michael Wallace Banach como nuevo nuncio apostólico fue interpretada dentro de la Iglesia como una señal relevante que podría agilizar las conversaciones y facilitar un eventual anuncio oficial en los próximos meses.

La figura del nuncio aparece como una pieza central en cualquier negociación diplomática vinculada a un viaje papal, ya que cumple el rol de representante del Vaticano ante el Estado argentino y la propia Iglesia local.