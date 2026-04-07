Irán aceptó la tregua de Estados Unidos y anunció la reapertura del estrecho de Ormuz

En un contexto de creciente tensión en Medio Oriente, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó este martes la concreción de un acuerdo de alto el fuego con Estados Unidos por un período de dos semanas, una decisión que introduce un compás de espera en un escenario marcado por la confrontación.

El comunicado oficial, difundido por la agencia de noticias Mehr, establece que esta pausa en las hostilidades tiene como objetivo central avanzar en negociaciones diplomáticas que permitan alcanzar un entendimiento más amplio entre ambas partes. La tregua, sin embargo, no implica el fin del conflicto, sino una instancia intermedia condicionada al éxito de las conversaciones.

La medida incluye además un punto clave en términos estratégicos y económicos: la reapertura "completa, inmediata y segura" del estrecho de Ormuz, un paso marítimo de relevancia global para el comercio energético.

Negociaciones en Islamabad bajo supervisión del liderazgo iraní

Uno de los elementos más destacados del anuncio es que el acuerdo cuenta con la aprobación del nuevo líder iraní, Mojtaba Khamenei, lo que le otorga un respaldo político de máximo nivel dentro del sistema de poder de Irán.

Según el propio Consejo Supremo, "se decidió al más alto nivel que Irán entablará, durante un período de dos semanas negociaciones con la parte estadounidense en Islamabad". Este detalle no solo confirma la voluntad de diálogo, sino también define el ámbito geográfico y temporal en el que se desarrollarán las conversaciones.

El enfoque iraní es claro: el alto el fuego es una herramienta, no un fin en sí mismo. De acuerdo con lo informado por la agencia Noticias Argentinas, Irán solo aceptará el cese definitivo de las hostilidades si las negociaciones concluyen con éxito.

Un acuerdo con lectura política: "victoria para Irán"

El anuncio del alto el fuego, realizado también por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es interpretado desde Teherán como un logro estratégico. Según trascendió, el entendimiento alcanzado obliga a Washington a aceptar un plan de diez puntos propuesto por Irán.

Entre los aspectos centrales de ese plan se destacan:

Levantamiento de sanciones económicas.

económicas. Aceptación del programa nuclear iraní bajo los términos planteados por Teherán.

Desde la perspectiva iraní, estos puntos constituyen una base favorable que redefine el equilibrio de la negociación, en un contexto donde las presiones internacionales han sido constantes.

Condiciones operativas y mensaje militar

En paralelo al anuncio político, las autoridades iraníes delinearon las condiciones operativas del alto el fuego. El primer ministro de Irán, Seyed Abbas Araghchi, expresó en un mensaje publicado en X que: "Si cesan los ataques contra Irán, nuestras Poderosas Fuerzas Armadas suspenderán sus operaciones defensivas".

Esta declaración introduce un elemento condicional clave: la continuidad de la tregua depende directamente del comportamiento de la contraparte. Es decir, la suspensión de acciones militares iraníes está supeditada al cese efectivo de ataques externos.

Asimismo, se brindaron precisiones sobre el funcionamiento del estrecho de Ormuz durante este período. Según el comunicado:

Se garantizará el paso seguro por el estrecho durante dos semanas .

. La circulación estará sujeta a coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán .

. Se deberán considerar limitaciones técnicas en la operación del tránsito marítimo.

Una tregua frágil con proyección incierta

El acuerdo de alto el fuego abre una instancia de diálogo en un escenario altamente volátil. Si bien representa una pausa significativa en las hostilidades, su carácter provisorio y condicionado deja en evidencia que el conflicto está lejos de resolverse.

La clave de las próximas semanas estará en Islamabad, donde se desarrollarán las negociaciones que podrían definir si esta tregua se transforma en un acuerdo de paz más amplio o si, por el contrario, marca solo un breve intervalo antes de una nueva escalada.

En este contexto, el equilibrio entre diplomacia y presión militar será determinante, en una región donde cada movimiento tiene impacto global y donde el estrecho de Ormuz vuelve a posicionarse como un eje central de la estabilidad internacional.