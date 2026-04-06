Irán advierte que el estrecho de Ormuz "no volverá a ser lo que era"

La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar luego de que la Guardia Revolucionaria iraní advirtiera que el estrecho de Ormuz "nunca volverá a ser lo que era", especialmente para Estados Unidos e Israel.

El Comando de la Fuerza Naval del cuerpo militar iraní aseguró que se encuentra "ultimando los preparativos operativos" del plan anunciado por las autoridades del país para establecer un "nuevo orden" en el Golfo Pérsico, según un mensaje difundido en la red social X.

El pronunciamiento se conoció tras la reciente amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, quien lanzó un ultimátum a Teherán para que reabra el estratégico paso marítimo antes del martes y advirtió que, de no hacerlo, podría ordenar ataques contra infraestructura clave del país persa.

En ese marco, Trump anunció que brindará una conferencia de prensa este lunes al mediodía en la Casa Blanca junto a militares, en medio de la creciente escalada diplomática y militar.

El mandatario también dejó abierta la posibilidad de un despliegue de tropas, lo que refuerza el clima de máxima tensión internacional.