Irán derribó dos aviones y dos helicópteros de EE. UU. en el Golfo Pérsico

Dos aviones de combate estadounidenses fueron derribados este viernes por fuego iraní, marcando un episodio crítico en el conflicto en curso. El primero de ellos, un F-15E, una aeronave moderna diseñada para misiones tanto aire-aire como aire-tierra, fue abatido sobre territorio iraní.

Este modelo, que suele estar tripulado por un piloto y un oficial de sistemas de armas, posee —según la Fuerza Aérea— la capacidad de penetrar defensas enemigas a larga distancia, destruir objetivos terrestres y retirarse combatiendo.

Del F-15E, uno de sus tripulantes logró ser rescatado con vida. Dos funcionarios estadounidenses confirmaron a CBS News que el militar fue recuperado por fuerzas estadounidenses, mientras que fuentes citadas por CNN indicaron que se encuentra bajo custodia de EE.UU. y recibiendo tratamiento médico.

Sin embargo, el destino del segundo tripulante permanece incierto. Las operaciones de búsqueda y rescate continúan de manera intensa en territorio iraní.

Búsqueda en terreno hostil: despliegue y riesgos

La búsqueda del piloto desaparecido se desarrolla en condiciones altamente adversas. Según tres funcionarios citados por The New York Times, la Guardia Revolucionaria iraní acordonó una zona en la provincia de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, en el suroeste del país, donde se presume podría encontrarse el aviador.

El operativo incluyó tanto a tropas como a residentes locales, aunque no se reportaron hallazgos positivos hasta el momento.

En paralelo, Teherán intensificó la presión al anunciar una "generosa recompensa" por la captura del piloto, en una medida que agrega un componente adicional de tensión a la situación.

Ataques a las misiones de rescate

La ofensiva iraní no se limitó al derribo inicial. Durante las tareas de búsqueda y rescate, dos helicópteros UH-60 Blackhawk estadounidenses fueron atacados.

Un funcionario citado por NBC News confirmó que algunos militares sufrieron heridas leves, aunque todos se encuentran a salvo. Este ataque subraya el nivel de riesgo que enfrentan las operaciones de recuperación en el terreno.

A su vez, un avión de apoyo también fue alcanzado. Se trata de un A-10 Thunderbolt, conocido como "Warthog", un modelo monoplaza utilizado para respaldo en este tipo de misiones.

Los detalles del incidente son precisos:

El A-10 fue impactado por fuego iraní.

Logró ingresar al espacio aéreo de Kuwait.

El piloto se eyectó con éxito.

La aeronave finalmente se estrelló.

El piloto sobrevivió y se encuentra a salvo.

Este segundo derribo evidencia una escalada directa contra los recursos destinados a rescatar personal militar.

Reacciones internacionales y ajustes estratégicos

El impacto de los hechos se extendió rápidamente al plano internacional. Israel decidió posponer algunas de sus ofensivas planificadas en Irán para no interferir con las operaciones de rescate estadounidenses. Además, ofreció apoyo de inteligencia, según confirmaron fuentes israelíes a CNN.

En Washington, la Casa Blanca también siguió de cerca los acontecimientos. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, informó que el presidente Donald Trump fue notificado del derribo.

Consultado por NBC News, Trump restó impacto estratégico al incidente en relación con las negociaciones indirectas con Irán:

"No, en absoluto. No, es la guerra".

Cruce político y narrativa del conflicto

Desde Irán, la reacción incluyó una fuerte carga discursiva. El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, ironizó sobre la situación tras el derribo del F-15E.

En un mensaje difundido en la red social X, afirmó:

"Esta brillante guerra sin estrategia que ellos iniciaron ahora ha sido degradada de 'cambio de régimen' a '¡Oye! ¿Alguien puede encontrar a nuestros pilotos? ¿Por favor?'".

Sus declaraciones reflejan un intento de capitalizar políticamente el episodio en el plano interno y externo.

Cuestionamientos internos en Estados Unidos

Dentro del propio sistema político estadounidense surgieron críticas. El congresista demócrata Seth Moulton, miembro de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara, cuestionó el enfoque del gobierno frente al conflicto.

En declaraciones a CNN, expresó dudas sobre la estrategia general:

"No saben cómo salir de este lío".

"No saben cómo terminar esta guerra".

Sus palabras evidencian tensiones internas a medida que el conflicto se aproxima a su quinta semana.