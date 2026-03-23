Irán desmiente negociaciones con EE.UU y Trump insiste con avances y diálogo

En un escenario de alta tensión internacional, el gobierno de Irán rechazó de manera categórica las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había asegurado que ambos países mantenían "conversaciones muy buenas y productivas" orientadas a resolver sus hostilidades en Medio Oriente.

Según un medio, Irán respondió este lunes que no mantiene ningún tipo de contacto con Estados Unidos, ni de forma directa ni a través de intermediarios. Esta postura contradice de manera frontal el mensaje difundido por el mandatario estadounidense, quien había anunciado incluso la postergación de ataques militares como consecuencia de esos supuestos avances diplomáticos.

La negativa iraní se produce luego de que Trump informara que decidió suspender las ofensivas contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraní por un período de cinco días, en el marco de lo que describió como un proceso de diálogo en curso.

La respuesta iraní y el trasfondo militar

La agencia Fars indicó que la decisión de Trump de retirar su amenaza de atacar instalaciones energéticas se produjo tras conocer la represalia iraní, que consistió en atacar todas las instalaciones de generación de energía en la región de Asia Occidental.

En la misma línea, la agencia semioficial Tasnim, citando a un alto funcionario de seguridad iraní, señaló que el mandatario estadounidense desistió de avanzar sobre la infraestructura crítica iraní luego de que las amenazas militares de Irán se volvieran creíbles.

El funcionario también aportó otros elementos que, según su versión, influyeron en la decisión:

Ausencia total de negociaciones entre Irán y Trump

entre Irán y Trump Aumento de la presión sobre los mercados financieros

Amenazas contra los bonos en Estados Unidos y Occidente

Estos factores, en conjunto, habrían condicionado el accionar de Washington en medio de un contexto de creciente volatilidad global. De acuerdo con el mismo funcionario citado por Tasnim, desde el inicio de la guerra a finales del mes pasado, mediadores enviaron mensajes a Teherán, en un intento de acercar posiciones.

Sin embargo, la respuesta iraní fue contundente:

"Continuaremos la defensa hasta lograr la disuasión necesaria", señaló el funcionario, marcando una línea de acción basada en la resistencia y el fortalecimiento de su capacidad defensiva.

Esta postura refuerza la negativa oficial a cualquier tipo de negociación en los términos planteados por Estados Unidos.

La versión de Trump: "Quieren hacer un trato"

En contraste, Donald Trump sostuvo en una publicación en la red social Truth Social que, durante los últimos dos días, ambos países mantuvieron conversaciones "profundas, detalladas y constructivas", que continuarán a lo largo de la semana.

Sobre esa base, explicó su decisión de ordenar al Departamento de Guerra la postergación de los ataques contra la infraestructura energética iraní por cinco días.

El mandatario estadounidense también insistió en que existen "puntos de acuerdo importantes", aunque dejó en claro cuáles son las condiciones centrales de Washington:

Irán debe abandonar sus ambiciones nucleares

Debe entregar sus reservas de uranio enriquecido

"No queremos enriquecimiento, pero también queremos el uranio enriquecido", afirmó Trump ante periodistas, delineando la exigencia principal de su administración.

Al mismo tiempo, planteó un escenario alternativo en caso de que las conversaciones fracasen:

Estados Unidos "simplemente seguirá bombardeando con todo el corazón", según sus propias palabras.

Referencias al cambio de régimen y a la conducción iraní

En sus declaraciones, Trump avanzó aún más al sostener que el "cambio de régimen" en Irán es un hecho consumado, argumentando que numerosos altos funcionarios fueron eliminados durante el conflicto.

"Hemos eliminado al liderazgo en la fase uno, fase dos, y en gran medida la fase tres", expresó, en referencia a sucesivos golpes militares que, según indicó, afectaron a la cúpula del régimen iraní.

Asimismo, describió a sus interlocutores iraníes como personas "muy razonables" y mencionó a la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, como un modelo del tipo de liderazgo que espera encontrar en Irán en un eventual escenario posterior al conflicto.

Interlocutores y desmentidas oficiales

Trump también reveló que las conversaciones habrían sido conducidas por su enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, y por su yerno Jared Kushner, quienes mantuvieron contactos con representantes iraníes el domingo por la noche.

No obstante, aclaró que estos diálogos no involucran al nuevo líder supremo, el ayatolá Mojtaba Khamenei, sino a una figura que describió como un líder iraní "respetado" y de "más alto nivel", cuya identidad no fue revelada.

Frente a estas afirmaciones, la agencia Mehr, citando al Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, negó de forma categórica cualquier negociación, y calificó el anuncio de Trump como una maniobra destinada a "reducir los precios de la energía".