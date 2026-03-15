Irán estrena el misil balístico "Sejil" contra Israel

En un giro crítico que marca un salto cualitativo en la intensidad del fuego cruzado, la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) confirmó este domingo el despliegue operativo del misil balístico de combustible sólido "Sejil" contra objetivos situados en Israel. El anuncio, difundido a través de la agencia Mehr, oficializa la primera utilización en combate de esta pieza estratégica, la cual representa la capacidad de mayor alcance dentro del arsenal de Teherán. Este movimiento no solo reconfigura el mapa operativo del conflicto, sino que eleva la tensión técnica y militar a niveles sin precedentes.

El "Sejil": Un activo estratégico en el arsenal de Teherán

El misil balístico "Sejil" ha sido definido por la inteligencia militar como un pilar fundamental de la estrategia ofensiva iraní. Con una estructura que alcanza los 20 metros de largo y un peso total de 23 toneladas, el proyectil posee un alcance operativo de hasta 2.000 kilómetros. Su ventaja técnica diferencial reside en el uso de combustible sólido, una tecnología probada con éxito por primera vez en 2009, pero que hasta la fecha no había sido implementada en una situación real de guerra. Esta característica permite realizar lanzamientos rápidos desde plataformas móviles, otorgando al sistema una capacidad de respuesta inmediata.

La potencia destructiva de esta unidad, capaz de portar ojivas que oscilan entre los 500 y 1.000 kilos, ha generado una respuesta de máxima alerta en los sistemas de defensa aérea israelíes. La combinación de velocidad de despliegue y masa de carga coloca a este proyectil como un desafío directo para las capacidades de interceptación vigentes, representando una amenaza constante frente a las concentraciones de tropas y centros de gestión aérea.

Diversificación y alcance de la ofensiva iraní

El despliegue del "Sejil" se enmarca dentro de la 54.ª oleada de ofensivas, una campaña caracterizada por una alta coordinación y el uso combinado de tecnología de precisión. Junto al "Sejil", la IRGC ha incorporado una serie de modelos balísticos que demuestran la profundidad técnica de su arsenal:

Khorramshahr: Proyectiles capaces de transportar ojivas masivas de hasta 2 toneladas.

Proyectiles capaces de transportar ojivas masivas de hasta 2 toneladas. Kheibar Shekan, Qadr y Emad: Modelos balísticos complementarios utilizados para asegurar la saturación del espacio aéreo objetivo.

Estos ataques han sido direccionados contra puntos de alta sensibilidad estratégica, incluyendo centros de gestión aérea, industrias militares y concentraciones de tropas israelíes. Previo a este episodio, la IRGC ya había ejecutado una serie de bombardeos coordinados utilizando diez misiles balísticos y drones, afectando centros de mando estadounidenses y objetivos estratégicos en la región, extendiendo de manera preocupante el área de impacto hacia los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

La respuesta israelí ante la amenaza existencial

Desde el Gobierno de Israel, el ministro de Exteriores, Gideon Sa'ar, ha ratificado que la contraofensiva se mantendrá vigente y sin fecha de finalización. El objetivo declarado por Tel Aviv es eliminar lo que el ministro calificó como "amenazas existenciales" representadas por el despliegue del armamento iraní. En este sentido, Israel ha iniciado una serie de bombardeos específicos en el oeste de Irán, enfocados en localizar y neutralizar las rampas de lanzamiento de estos misiles balísticos.

La situación actual posiciona al conflicto en una fase de extrema tensión, donde la tecnología balística avanzada ha dejado de ser una capacidad disuasiva para convertirse en el eje del enfrentamiento diario. Con la amenaza directa de la Guardia Revolucionaria contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el despliegue constante de nuevas oleadas de ataques, la estabilidad regional enfrenta su mayor desafío en años, mientras los sistemas de defensa y contraataque definen el curso de este choque técnico y militar.