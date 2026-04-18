Tensión en Medio Oriente: Irán desafía a EE.UU. tras cerrar el estrecho de Ormuz y crece la preocupación global

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar tras una nueva advertencia de Irán a Estados Unidos, en un contexto internacional que también genera preocupación por sus posibles efectos económicos en regiones como Catamarca. El gobierno iraní aseguró que Washington no puede "imponer su voluntad" ni bloquear el estratégico estrecho de Ormuz, luego de que sus fuerzas armadas dispusieran nuevamente el cierre de ese paso marítimo clave.

La declaración fue realizada por el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Saed Khatibzadeh, quien sostuvo: "Los estadounidenses no pueden imponer su voluntad y poner bajo sitio a Irán mientras Irán, con buenas intenciones, intenta facilitar el paso seguro por el estrecho de Ormuz".

El funcionario también indicó que, por el momento, no existe una fecha definida para retomar las negociaciones entre ambos países, lo que refuerza la incertidumbre en el plano diplomático.

Escalada militar y advertencias

Tras el cierre del estrecho de Ormuz, el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, aseguró que su ejército está "preparado para derrotar" a Estados Unidos.

En medio de la creciente escalada, el ayatolá difundió un mensaje a través de su canal de Telegram en el que afirmó que la "valiente Marina de Irán está lista para hacer que los enemigos prueben la amargura de nuevas derrotas".

El endurecimiento del discurso y las acciones en una de las principales rutas energéticas del mundo elevan la tensión internacional y mantienen en alerta a la comunidad global ante posibles repercusiones económicas y geopolíticas.



